大甲媽祖遶境引商機 業者開發周邊商品

2019-04-01 17:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖將於7日起駕，參與人數年年增加，業者紛紛開發周邊商品，在遶境途中免費提供信徒使用，或限時限量販售，有保養品業者將免費提供1萬份防曬乳、防蚊乳等旅行保養組，讓信徒免於紫外線及蚊子侵擾。還有業者與鎮瀾宮合作，推出限量的過火泡澡包，包裝上的平安符可以輕易取下，隨身配戴保平安。

大甲媽祖遶境9天8夜行程，路線長達330公里，由於天氣逐漸變熱，有保養品業者現場將提供黑木耳露給信徒消暑解渴，還準備1萬份內含消暑乳、防曬乳、防蚊乳的涼感旅行保養組，9日在溪洲天后宮及10日在西螺福興宮免費發送。

捷利通科技發言人張詠豪表示，上述商品均不添加任何防腐劑，並經過SGS20項以上防腐劑等相關檢驗，信徒可以放心使用，希望藉此減輕遶境途中的不適，每天都能精神滿滿。

另外，最近在媽媽圈爆紅的「方圓一脈」重昇泡澡包，今年首度與大甲鎮瀾宮推出限量過火加持的聯名泡澡包，泡澡包內有艾草、湖鹽等礦植物，外包裝則使用加厚不織布，泡澡或泡腳的同時，可以直接使用泡澡包來按摩肌肉。

業者還貼心地將鎮瀾宮媽祖的平安符，黏貼泡澡包的包裝外，消費者可輕易取下隨身配戴。業者王信凱表示，每一包泡澡包在出巡前、回鑾後過火加持，「雙過火」的泡澡包僅在遶境期間限量發售1萬7000包。

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