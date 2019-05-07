全台唯一「潮退」祭典 金山二媽5/20日回娘家

2019-05-07 18:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕全台唯一「潮退」祭典「2019年北海岸傳奇媽祖文化祭」 將於5月11日起跑，今年適逢慈護宮建廟210周年，除了依循往年舉行海岸行腳遶境儀式，金山二媽將重回當年退潮後被發現的海蝕洞，今年首度開放信眾徒手接力傳接「出巡媽」，讓信眾近距離接觸媽祖神尊。

財團法人金包里慈護宮董事長游忠義說，相傳清朝嘉慶年間有漁船迷航，漁民依循遠方金光返航脫險，等到海水退潮時，在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖神像，地方信眾感念神恩庇佑，興建慈護宮迎奉媽祖入祀，尊稱「開基大媽」，後來廟方重塑一尊「二媽」神像，並在背後挖洞，將原本的「大媽」封入，成為全台罕見「媽中有媽」的媽祖神尊。

游忠義說，每年海岸遶境活動，開基大媽及其他友宮媽祖會陪同二媽回娘家，今年慈護宮另一尊15吋「出巡媽」也會隨行，平日大媽、二媽坐鎮廟內，遶境工作由「出巡媽」負責，今年打造鑾椅，由護衛隊及信眾徒手接力傳接「出巡媽」，一起陪二媽回娘家。

新北市副市長謝政達說，市府與慈護宮合作，每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一海岸行腳活動，從金山步行恭送二媽返回海蝕洞「坐一坐」，成為當地年度宗教盛事。

民政局長柯慶忠說，5月18日、19日舉行「北海岸祈安大遶境」，20日將從金山老街、慈護宮出發，恭迎二媽「回娘家」，沿途設有補給站，供應包子、油飯、甜粿、炒米粉、竹筍雞湯等食物，遶境後可領取農業局準備的1000株杜鵑花苗。此外，11日、12日、18日及19日，在金山老街有世界金牌小丑、行動雕像、街頭魔術表演等活動。

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