侯友宜感謝媽祖庇佑 點燃起馬炮起駕扶轎

2019-04-21 10:53

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區三元宮和德天宮今天舉行媽祖遶境，市長侯友宜到場扶轎並點燃起馬炮，象徵遶境起駕。其中，德天宮主祀的媽祖是由嘉義縣笨港港口宮二媽分靈，出生於嘉義的侯友宜備感親切，讓他感覺像是回到故鄉般感動，感謝媽祖庇佑長大。

侯友宜第一站來到興建於清朝咸豐年間，有170多年歷史的三元宮，宮廟主祀三官大帝、副祀天上聖母，保佑當地民眾，侯友宜也致贈「道冠諸天」匾額，這次遶境沿途依照傳統發放限量平安符。

第二站則是抵達從嘉義縣笨港港口宮二媽分靈的德天宮祭祀，廟方表示，德天宮建於1986年，由居民獻地建廟，成立以來幫助貧困家庭分發白米、物資給低收入戶等善舉，這次遶境發放發財金，還有墊在鑾轎下的「壓轎金」，停駕時會將壓轎金分送給信眾，得到媽祖的庇佑。

由於德天宮來自嘉義縣，讓同鄉的侯友宜有回故鄉的感覺，他說，小時候到海邊都會拜拜祈求平安，感念媽祖的庇佑長大，遶境也是保佑市民一切平安順利，市府致贈「澤被蒼生」匾額感恩天上聖母造福人群。

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