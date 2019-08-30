北台灣媽祖文化節9/6登場 自行車隊先「騎」福

2019-08-30 15:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府舉辦的「2019北台灣媽祖文化節－蘭陽媽祖護台灣」將於9月6日至8日在宜蘭縣登場，共有海陸巡2種繞境模式；在活動開幕前，縣府今天先與宜蘭縣蘭陽單車休閒健身會的自行車隊共50人，抱著南天宮媽祖神像，騎乘自行車從頭城烏石港出發沿著陸巡路線到南方澳，盼藉此為媽祖文化節「騎」福。

北台灣媽祖文化節是由北台灣8縣市政府自2004年以來，於每年在農曆8、9月份，輪流與輪值宮廟共同舉辦媽祖文化節系列活動，至今已邁入第16年，今年值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮舉辦。

宜蘭縣政府將於9月6日至8日，辦理北台灣媽祖文化節；6日海上繞境率先登場，從南方澳南天宮起駕，搭船到烏石港，並舉行海上科儀，結束後開始陸上遶境，第1站先走到礁溪玉鼎慈天宮休息；7日繞境隊伍則從礁溪出發，一路走到羅東聖安宮，8日從羅東出發，走回南方澳南天宮，行程共3天2夜，陸巡全程約58.1公里。

宜蘭縣長林姿妙今在頭城烏石港，與宜蘭縣蘭陽單車休閒健身會自行車隊約50人，在祭拜完南天宮媽祖後，隨即由自行車隊載著媽祖神尊，從頭城烏石港一路沿著陸巡路線南下，盼藉此「騎」求活動一切圓滿及平安順利。

林姿妙表示，媽祖文化節最後一天晚上，在南方澳進安宮前第3漁港旁港埠用地，還有舉辦「媽祖之夜」晚會活動，歡迎全國信眾作伙來「迎媽祖呷平安」，體驗蘭陽媽祖特有的文化。

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