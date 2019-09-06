民營醫檢所冒名抽血兼推銷 衛生局將提告

2019-09-06 23:08

〔記者王捷／台南報導〕有民間醫事檢驗所人員冒充「衛生局的人」，挨家挨戶推銷肝癌篩檢抽血，並宣稱完全免費只需負擔100元針頭衛材工本費即可，先騙民眾抽血，再藉機推銷高價自費檢查，讓民眾不滿向衛生局投訴，台南市政府衛生局表示，台南某間民營醫檢所的不正當招攬，違反醫事檢驗師法第30條規定，該局將開罰最高10萬元罰鍰，針對假冒公務人員的行為，該局也將尋求警察局協助，對醫事檢驗所提告。

衛生局這幾天接獲投訴，有「衛生局人員」推銷免費篩檢抽血，起初說好抽血100元，但是要得知特定項目的篩檢結果卻要再付千元，指控是詐騙行為，衛生局澄清，這不是衛生局會做的事，經過調查，得知是某間民營醫事診所的不當行為。

衛生局指出，依衛生福利部函釋，醫事檢驗所擅自派員到民宅為民眾抽血檢驗，是不正當招攬業務，而且違反醫事檢驗師法第30條規定，可處罰最高10萬元罰鍰，這間醫事檢驗所裡的護理人員、執行相關檢驗項目的醫事檢驗師，都涉違反醫事相關法規，衛生局後續將依查獲事證依法裁處。

另外，對於民間醫事檢驗所冒充衛生局，也可能涉嫌刑法158條，衛生局將會蒐集證據，請警察局提供協助，向醫事檢驗所提告，並呼籲，如果有健康檢查需求，可自費至合法醫療院所或醫事檢驗所抽血檢驗，千萬不可聽信不明人員招攬，配合抽血，若發現違規或不當招攬行為，可提相關證據，向該局檢舉。

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