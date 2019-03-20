中壢小兒科遭爆亂開藥 家長憂心：我們家孩子都看這間

2019-03-20 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾於網路上爆料桃園市中壢區某家小兒科診所亂開藥、用藥過重，桃園市衛生局回應民眾陳情，即刻派員稽查，衛生局說，若有不法情事，會依法處辦。不過爆料貼文已經刪除，有其他家長仍關注後續發展，表示擔心。

臉書社團「爆料公社」今有一名母親爆料，孩子疑似有感冒症狀，帶去給大家力推的知名小兒科診所看診，未料醫生沒進行快篩，就認定孩子得了流感，開出克流感及各種藥物，令她覺得不對勁，再帶往馬偕醫院看診。

這名母親說，馬偕醫院的醫師在照完X光跟快篩後，診斷小孩並沒有流感，且根據診所開的藥單，安滅菌似乎為廣泛型抗生素，母親根本不敢讓孩子吃，質問「診所醫師根本亂開藥，不知道會害到多少小孩？」引發不少網友共鳴，

據《聯合新聞網》報導，衛生局接獲民眾陳情後，立刻派員到診所稽查。衛生局表示，依據疾病管制署107年12月1日起公告之公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表，其中未滿5歲及65歲以上之類流感患者，無須進行快篩，醫師可視病患狀況與藥劑仿單說明及專業判斷，開立適當之公費藥劑。若該診所醫療作業涉違反醫療相關法規，將依法處辦，並將會請負責醫師說明釐清。

目前爆料貼文已刪除，仍有家長發文詢問是否有人知道後續，「因為我們家孩子都看這間，所以有點著急擔心」，也有網友建議家長帶孩子看診前多方比較更保險。

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