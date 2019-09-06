桃空職工赴勞動部陳情公司秋後算帳 長榮：對於工會炒作深表遺憾

2019-09-06 17:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今赴勞動部前陳情，指長榮航空仍稱罷工為非法、未撤告，罷工空服員本家員工優待機票未恢復，形成長榮航空內的「一國兩制」，力促勞動部出面協調。長榮航空表示，對於桃空職工將罷工期間出勤員工獎勵，炒作為對於參與罷工員工的「秋後算帳」，持續挑起勞資間的對立深表遺憾。

長榮航空表示，絕對尊重罷工權，但對違法罷工絕不妥協，今年6月20日桃空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽及財產損失；長榮航空是純民營的航空公司，董事選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工情形。

因此，長榮航空於6月21日委由律師向法院遞狀，提告桃空職工罷工權行使違反「勞資爭議處理法」，故要求賠償相關損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益，此案現已進入司法程序，靜待司法審判。

長榮航空與桃空職工7月6日簽訂團體協約中，約定在罷工結束後的2個月內另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案，長榮航空表示，公司已依約在8月6日、8月22日、9月2日三度針對優待機票的給予召開協商會議，但由於桃空職工對於公司提出的漸進式方案並不滿意，使得雙方無具體共識，也已約定9月11日將展開第四次協商。

長榮航空表示，簽訂團體協約後，已於7月8日起，依照5月8日的公告，給予配合公司班表出勤員工使用優待機票獎勵；也依照所簽訂的協約內容，於罷工後1個月，即8月6日起給予所有未出勤空服員，不含長榮及立榮的聯航優惠機票（ZED）使用權利，並在協商時提出於2020年給予所有聯航優待機票（含長榮及立榮）使用權利，2021年1月1日起，給予免費票除外的各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利，已符合當時所提出漸進式的原則和精神。

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