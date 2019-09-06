盧秀燕縮減足球場卻訪英國溫布利 知名球評酸什麼邏輯？

2019-09-06 14:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕率團參訪擁有9萬個座位的倫敦溫布利球場，盼借鏡場館設施、營運模式。不過知名球評、專欄作家石明謹今狠酸「親愛的市長，妳把興建足球場的計劃移走，要改成蓋巨蛋，然後跑去參觀足球場，這邏輯…我跟不上啊！」

台中市規劃大型足球運動休閒園區，林佳龍團隊執政時期，規畫於北屯14重劃區興建，並獲前瞻計畫補助7.5億元。不過盧秀燕團隊上任後，決定撤銷原案，再度恢復胡志強團隊的規畫，改回在原地興建巨蛋，將足球園區用地縮減後移至南屯區。

盧秀燕一行參觀容量歐洲第2大、擁有9萬個座位的溫布利球場時，盧秀燕說，溫布利球場建築工法令人留下最深刻印象，體育場館主體鋼結構拱門也是為世界最長的無支撐頂棚結構，球場看不到一根柱子，讓觀眾欣賞賽事不會有死角，是很高明的設計。

但石明謹對此卻在臉書發文狠酸，「親愛的市長，妳把興建足球場的計劃移走，要改成蓋巨蛋，然後跑去參觀足球場，這邏輯…我跟不上啊！」

石明謹強調，「預計要蓋的是6000人的小球場，跑去參觀90000人的溫布利，預算只能蓋溫布利賣啤酒跟香腸的美食區而已，已經跟體育局提過，去參訪亞洲鄰近區域的中小型足球場，不管是日本、泰國、馬來西亞，我可以幫忙安排沒問題，務實點好嗎？」

貼文也引發不少網友留言「巨蛋能踢足球就原諒妳」、「他是毀了台中足球園區的人」、「中央補助地方沒錢」，更有網友不滿表示「她還把原來足球場的計畫換個地方，然後用原計劃畫來申請經費，當中央是笨蛋嗎？沒重新評估拿個舊計畫書就要請款？」

對此，市府表示，溫布利球場的高規格，當然不是一般的運動場館可以比擬，市長是在行程之間抽空前往參訪，就是要取經其國際性球場的概念，瞭解其設計理念及營運模式，盼打造台中能有一個更人性化且令人驕傲的運動場館。

運動局表示，市府積極推動足球園區建設計畫，目前正積極徵詢國內足球界專家學者的建言，也於上月底召開台中市足球發展推動座談會，讓推動計畫更能符合足球運動發展所需，將於計畫修訂後，預計年底向中央申請補助，所以，市府建置足球園區不但會做，也會務實去執行，這才是負責任的政府。

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