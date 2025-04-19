美白宮推出新網頁 指控武肺病毒是中國實驗室洩露

美國白宮18日推出武漢肺炎新網頁，直指武肺病毒是由中國實驗室所洩露。（圖擷自白宮網站）

2025/04/19 11:08

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮18日推出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新網頁，替換掉先前有關疫苗、篩檢、治療的頁面，全面關注在起源上面，直指武肺病毒是由中國實驗室所洩露。

白宮武肺新網頁的標題為「實驗室洩露，武肺病毒的真正起源（Lab Leak. The True Origins of COVID-19）」，並列出5點事實來支持這個理論。

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第1點是「武肺病毒具有自然界中不存在的生物學特性」，第2點為「所有武肺病例都源於單次引入人類群體所展開的傳播，這與過去所發生的病毒外溢（spillover，動物傳給人類）流行病相反」。

第3點為「武漢是中國最重要的SARS研究實驗室所在地，事發實驗室（指武漢病毒研究所）曾在安全水準不足的情況下進行增強功能研究（改造基因、強化有機體）」。

第4點是「武漢病毒研究所在2019年秋季就有研究員出現類武肺症狀，比華南海鮮市場病例早了好幾個月」、第5點為「如果有自然起源的證據，早就應該浮出水面了，但事實顯然並非如此」。

白宮網頁附上武漢病毒研究所和最初發現病例的武漢華南海鮮市場地圖。（圖擷自白宮網站）

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