媽媽去年過世 他今天辦生前告別式

2019-09-05 20:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人福利基金會今天首次為長輩舉辦「生前告別式」，進行歡樂溫馨的圓滿人生趴，70歲的志工王文平的媽媽去年過世，他覺得有好多話和來不及和媽媽說，因此在自己還健康時透過生前告別式，向最愛的太太、女兒、朋友「道歉、道謝、道愛、道安」，共有40名親友參加，場面溫馨感人，他也許願要帶全家搭郵輪到日本玩、搭火車環島。

圓滿人生趴從播放王文平的生命回顧影片開始，王文平在親友的簇擁下進場現身，他先感謝天上的媽媽，向妻子真情告白，表達一路扶持的感謝，最後向一起長大的妹妹、貼心孝順的女兒表達感謝之意，並與擁抱每一位前來祝福的親友，親友們也紛紛上台送上愛的花束，彼此出了內心情感。

感性的告別過去，王文平進入「重生」階段，現場氣氛一轉，大家齊唱出王文平最愛歌曲「情人的黃襯衫」high翻全場，充滿溫馨、淚水與歡笑。王文平說，已簽署末期DNR不急救醫囑，也與家人討論簽署預立醫療決定，也想好了身後事，感到安心和放心。

王文平的太太分享說，覺得先生就像巨人，撐起了整個家，幸福美滿，感謝在生前告別式讓彼此說愛與感謝；女兒則說，覺得爸爸像鏟土車，為她鏟去前方一切的困難、是她的依靠。

為長輩進行生命咖啡館課程的郭慧娟老師說，希望大家一起用開放、正向的態度談生死，及時向親友道愛與道謝；弘道基金會台中服務處長陳國慶說，希望讓長輩們與親友可以有無憾的人生。

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