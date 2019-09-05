智慧城市評比 新竹市獲全國第一

2019-09-05 19:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市推動智慧城市4年有成，獲雜誌「智慧城市」評比全國第一！市府表示，2015年起成立「智慧城市推動小組」，在交通、醫療、基礎建設、創新創業、教育、治理、觀光等面向推動智慧城市，包括設置經國橋智慧交通系統、無人自駕車開放場域試行等，近期更成功爭取國發會設立的亞洲‧矽谷計劃進駐竹科X基地。

市府表示，有雜誌針對全台22個縣市進行智慧城市大調查，追蹤縣市政府如何把智慧科技與解決方案，應用在交通、健康、安控、能源、建築、創新與治理上，並對民眾做電話問卷調查，了解民眾對智慧城市的需求率、使用率，並評估各縣市推動成果。

市府行政處指出，竹市在今年度獲民眾評比肯定，包括「智慧城市施政成效最佳縣市」、「民眾所居住城市之縣市長推動智慧城市的施政成效評分」，分別獲得非六都第一、全國第一的佳績，是近年對市府長期推動智慧城市建設的最大肯定。

市長林智堅說，竹市擁有全台最重要科技產業聚落，在地就有數間國家級研究單位，還有5所頂尖大學，利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利舒適的生活，是市府推動智慧城市的核心目標。

像市府與工研院簽訂 MOU，推動全台第一處開放式場域自駕車運行，讓竹市在推動智慧交通上成全國「走在最前線」城市；近年也以智慧交通系統改善竹科塞車難題，日前於經國橋連接竹北、竹市兩處道路，引進智慧化動態號誌控制系統、ETAG車流監測系統及電信大數據（CVP），讓往返通勤民眾上班時間減少最高達49%旅行時間。

近日也成功爭取國發會設立之亞洲‧矽谷新竹辦公室進駐竹科X，未來將成為結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的產業聚落，帶動創新科技發展。

此外，像路邊智慧停車APP、易淹區域排水即時監控及預警系統、空氣品質監測、用電監控系統、公有地設置太陽光電發電系統、警政決策分析平台、虛擬實境防救災訓練、無人自動化資源回收站等都導入智慧系統；今年更引進AI智能機器人「凱比同學」進入市公立幼兒園，也是全台首創。

依據調查，民眾對「智慧交通」的使用率最高，特別是公車動態、市區即時路況查詢等資訊，對天災、環境汙染、路口警政監視等「智慧安控」類別也有高需求率，顯示竹市近年推動智慧城市的主軸符合民眾期待。

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