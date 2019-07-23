我政府推動泰國印尼設工業園區 系統整合輸出

2019-07-23 18:51

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動產業策略布局，正積極推動系統整合輸出，行政院政務委員龔明鑫今天表示，因應美中貿易戰，政府協助企業在海外策略佈局時程提前進行，目前正評估台灣智慧產業進駐印尼泗水與泰國北部園區，各設立一個工業園區，最快明年就能啟動細部談判。

龔明鑫說，目前規劃在泗水設立保稅的工業園區，成立一個「園中園」，其中有100公頃的台灣專區，泰北則計畫導入台灣智慧城市成功的案子，成立一個「區中區」。龔明鑫也透露，馬來西亞則向台灣的智慧城市產業招手。

龔明鑫今天下午受訪表示，政府推動產業升級，讓台灣廠商從第1階段的零組件與代工，進階第2階段的系統整合輸出，將國內成熟的示範應用輸出到海外，第3階段則是國際策略佈局，也就是主動了解合作國家的需求，協助對方發展。

龔明鑫指出，美中貿易戰發生後，政府協助台商在海外策略佈局的時程提前進行，目前將重點放在新南向國家與邦交國，包括馬來西亞、印尼和泰國，都有表達希望台商前去投資布局智慧產業的意願，政府也有與友邦聖文森和史瓦帝尼討論。

龔明鑫表示，現在策略布局進行中的案子，包括印尼泗水的綜合性產業園區，規劃以「園中園」的形式，提供100公頃土地作為台灣專區，希望智慧產業和電子業可以前往投資，駐泰代表童振源也正在向泰國洽談，泰北工業區預定地也有意以「區中區」的方式提供台灣智慧製造、數位經濟與智慧醫療等產業進駐，作為台灣智慧產業示範區，中華電信與中興社已前往考察評估。

他表示，目前正在考量各個案子的優先順序，印尼與泰北可望在明年啟動細部談判，將會盡快跟相關國家政府與台灣廠商溝通。

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