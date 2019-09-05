Yahoo官網驚傳無預警關閉 網友哀嚎遍野

〔即時新聞／綜合報導〕知名搜尋引擎網站「雅虎」（Yahoo）驚傳無預警關閉，目前無法連線登入，不少欲使用其服務的網友哀嚎遍野，消息也在網路上引發熱論。
網友稍早在批踢踢實業坊（ptt.cc）八卦板發問，表示yahoo的網站似乎掛掉了，重連5分鐘還是連不上，氣得他大罵「那麼大的網站可以當那麼久，乾脆收一收算了」，消息隨後獲得其他網友證實，不少人留言表示「真的當了」、「我剛剛還以為是我的dns有問題」，還有人語帶譏嘲地表示，「都什麼年代了還在用yahoo」。
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〔即時新聞／綜合報導〕知名搜尋引擎網站「雅虎」（Yahoo）驚傳無預警關閉，目前無法連線登入，不少欲使用其服務的網友哀嚎遍野，消息也在網路上引發熱論。
網友稍早在批踢踢實業坊（ptt.cc）八卦板發問，表示yahoo的網站似乎掛掉了，重連5分鐘還是連不上，氣得他大罵「那麼大的網站可以當那麼久，乾脆收一收算了」，消息隨後獲得其他網友證實，不少人留言表示「真的當了」、「我剛剛還以為是我的dns有問題」，還有人語帶譏嘲地表示，「都什麼年代了還在用yahoo」。