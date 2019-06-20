節目暢談開車習慣 蔡英文稱最討厭遇到這種駕駛...

2019-06-20 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統本月5日至Yahoo奇摩辦公室參訪，並與藝人郭子乾，以及F1賽車主播龔懷主共同錄製「AR實境未來視」，節目於今（20日）播出，談論各人對於開車的經驗和習慣，並展示AR技術應用在汽車的未來發展。蔡英文也在節目中透露，最討厭遇到「轉彎不打方向燈」的駕駛。

蔡英文在節目中提到，自己在修車廠長大，爸爸是修車師傅，她可說是跟車子一起長大的，她在18歲考上駕照後，父親更開始教她修車。不過後來實在真的學不會，爸爸就放棄了。

對於郭子乾表示，現在科技越來越進步，可是人與人之間越來越疏離，都是使用手機或平板連絡感情。蔡英文回應，自己在車上也會使用手機，因為公文直接傳進手機會比較容易看，不用經過別人，而車子也成為自己在執行公務時的「行動辦公室」。

談到最討厭的開車習慣，蔡英文指出，雖然自己開車也有些小毛病，但還是最討厭遇到駕駛沒打方向燈就轉彎，也不喜歡開車時副駕駛座有人在下指導棋。蔡英文也透露，自己喜歡一個人開車，這樣就可以把音響開得很大，而她在駕駛時也不喜歡打開GPS看地圖。

至於平時會不會自己開車？蔡英文表示，由於身分關係，隨時都有隨扈在旁邊護衛，讓她少了一般人的自由。蔡英文也透露，不可能把隨扈調開，頂多只能讓穿制服的離遠一點，但穿便服的隨扈還是會跟在身邊，因此根本沒機會能開車。

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