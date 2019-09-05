水中自救、救人 台南北門等89名學童結業了

2019-09-05 10:03

〔記者王涵平／台南報導〕北門區北門國小今年申請通過體育署水域安全教學，為全國10所其中之一，北門、蚵寮、雙春、錦湖等校學童分梯體驗，親水之餘也學到水中安全技能，樂在其中。

北門國小校長呂宗憲表示，北門國小一連3天親水體驗池暨水域安全教學至今天結業，在臺北市立大學、淡江大學等大專服務隊的指導與帶領下，北門、蚵寮、錦湖、雙春國小共89位學童，開心的在室內進行水域體驗。

親水池體驗暨水域安全教學活動，在北門國小活動中心內部搭建長7米、寬3米的移動式泳池，並裝設過濾循環系統及定時水質檢測，以確保水質符合安全標準；臺北市立大學、淡江大學水域救援社團大專學生組成教學服務團隊9人，負責設備操作安全及學童教學示範與指導，課程內容包括認識水域警告標誌等陸上課程；以及適應水性、悶氣練習、水母漂、仰漂、水中操作藉物漂浮（寶特瓶、保麗龍、浮板）、岸上救援（手援、腳援、物援）、抽筋自解、落水求生模擬演練、著衣入水、水中衣物浮具製作等水中教學。

體育署提供學生每人1頂泳帽及1副蛙鏡，北門校友王清威還特別贈給北門的學生泳衣泳褲1套，許多小朋友未曾學過游泳，北門國小侯胤均雖然只有三年級，但是操作水中藉物漂浮，動作正確而熟練，一點也不輸給高年級的學長學姐。

蚵寮國小五年級王佑安說，印象最深刻的是老師介紹的「自救四招、救溺五步、防溺十招」要訣，以後如果面對有人溺水的情況，就能更加冷靜沉著且使用正確的方式來處理。家中有大片魚塭的雙春國小六年級李柯醇在練習衣物浮具製作時，成功使用牛仔褲充氣成為浮具，獲得讚賞。

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