拚觀光客第一箭！交通部包機獎金新增俄羅斯、日韓漲10％

2019-09-03 18:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國政府今年8月起大動作封殺自由行及團體旅客來台，旅遊業者憂引發骨牌效應。交通部長林佳龍日前喊出4招擴大市場計畫，其中提高包機獎勵補助今天已正式公告生效，除將日、韓包機獎金調高10%，最高每架可獲將近新台幣45萬元的補助，更首度新增俄羅斯航線包機獎助；另，針對停留天數達6天5夜的長程包機每架次最高可補助3萬美元（約新台幣94萬）。

交通部先前規劃加強招攬日韓、東南亞等十大市場旅客來台，並提出4大擴大市場計畫，包括簡便簽證、提高包機獎助及日韓自由行首次來台獎勵、新增航點航班、引客至中南部，是近年最大規模招攬國際旅客措施。

新修正的境外包機旅客來台獎助要點，指出抵離桃園機場的日本包機航班每架次可獲85萬日幣（約新台幣25.4萬）、韓國地區為500萬韓圜（約新台幣13.9萬），俄羅斯遠東地區為每架6000美元（約新台幣19萬）。

在桃園、松山以外機場的國際包機，日本每架次150萬日幣（約新台幣44.9萬）、韓國950萬韓圜（約新台幣26.5萬）、俄羅斯遠東地區為8000美元（約新台幣25.3萬）。

觀光局表示，為加強日、韓旅客來台，鼓勵二、三線城市包機來台，因此將兩客源國包機調高10%獎助金額；此外，在簽證放寬政策帶動下，鼓勵長程市場航空及旅遊業者提升包機力道，培養東部、離島及西部地區部分機場機場運量，此次也新增俄羅斯遠東地區獎勵金額。

上述各國包機每架次客座數高於140座，旅客數未達100人者，不予獎助，客座數140座以下，載客率達7成者，得依旅客數比例核給。

針對長程包機部分，長程包機單程飛行時數達6小時以上且停留天數達6天5夜者，依搭乘人數提供補助金額，例如50人以下每人補助100美元、51人至140人每位補助125美元，141人以上每位補助160美元，每架次最高補助3萬美元。

此外，考量到屏東恆春機場地處偏遠，考量培養國際定期包機不易，此次要點也針對抵離恆春機場的國際包機提供獎勵。入境旅客實際搭載數達50人以上，日本地區補助新台幣17萬5000元，韓國、東南亞（除菲律賓外）及俄羅斯遠東地區補助新台幣15萬元，中國、港澳、菲律賓及其他客源國補助新台幣12萬5000元。

每架次旅客數高於50人的入境包機旅客，每位旅客可另增額補助新台幣600元。以包機一架次搭配定期航班者，包機費用的獎助額度，依前項規定額度2分之1計算。

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