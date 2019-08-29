交長射出「觀光三箭」 力拚今年通過升格觀光署草案

2019-08-29 15:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為降低中國今年8月起大幅限縮來台旅客對來台觀光市場衝擊，交通部繼先前提出的「因應中客縮減、國際旅客增量計畫」，估將耗資12億元經費。交通部長林佳龍今又親自宣布「觀光三箭」，包含力拚今年通過觀光局升格觀光署草案、制定2030觀光政策白皮書、以及在年底召開全國觀光會議。

林佳龍表示，現階段面臨中客限制令，有3個東西可以治標，包含擴大國旅、增量國際觀光客源、獎勵及紓困業者；但長期來看，在治本方面，交通部會提出拚觀光三支箭，包括加速觀光局升格為觀光署、制定2030觀光政策白皮書、召開全國觀光會議。

林佳龍表示，台灣很特別，正式外交要跟人家接觸很困難，若我們以觀光立國為目標，也應該反映在組織、政策和資源上。目前觀光局許多駐外人員都沒有員額編制，有些是在地聘，很不容易，像東南亞最近1年多增加泰國、印尼、越南、俄羅斯、澳洲駐點，這些駐點效果很大，但若沒人根本沒辦法行銷。

據了解，觀光局人力編制已經30年沒有調整，駐外人力絕大部分是局內降級調至國外，因此調1個人力出去，局內就會少1個人力，未來升格後，員額編制和預算都會有所提升。

林佳龍表示，包含立院和觀光局都有自己版本的觀光署草案，若朝野能有共識，他希望能在今年以前讓草案通過。至於觀光署長的人事，會考慮以政務官任命。

另一方面，林佳龍也希望盡快提出2030觀光政策白皮書，為下個10年的觀光立下政策目標，林佳龍說，政策白皮書草案已經初步出來，他預計在年底召開全國觀光會議，並提出草案讓各界共同來討論。

關於先前交通部提出的「因應中客縮減、國際旅客增量計畫」，交通部預估將耗資12億元經費。交通部次長王國材表示，今年來台國際市場有3個課題，包括中國禁止自由行、團客減半、還有今年2個罷工，目前仍在觀察香港反送中對台灣是正面還是負面影響。

交通部分析，今年上半年來台國際客約598萬人次，較去年同期呈正成長，預估下半年受中客影響將減少約40萬人次。王國材表示，從客源來說，亞洲前十大10國家佔整體市場88％，包含中國、日本、港澳、韓國、新加玻、印尼、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓，交通部將針對這10大重點市場祭出加碼措施，今年來台國際觀光客將力拼1120萬人次。

此外，先前有業者提出希望能延長擴大國旅秋冬遊補助期間，據了解，朝野已有立委提案，預計將在下個會期提出，希望將補助計畫延長至農曆年前。交通部表示，會尊重立委提案。

據觀光局內部統計，今年1月有擴大暖冬遊、4到6月有春遊補助，與去年上半年相比，今年上半年全台觀光旅館住宿率成長7.15％，一般民宿11.98％、民宿31.37％。

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