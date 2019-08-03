遊覽車8/6抗議裝GPS 公路總局：今年已15次引導車輛避險

2019-08-03 20:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會8月6日將赴交通部，抗議強制遊覽車加裝GPS，是以監控安全為名行擾民之實。交通部公路總局今天說，今年汛期至今，已有15次運用遊覽車GPS即時定位資訊，通知及引導災區路段附近遊覽車，安全駛離或就近避險；像是7月28日台7線桃園市復興區榮華路段發生土石坍方時，就即時聯絡、引導受影響遊覽車改行駛安全路段，確保遊覽車行程安全。

新北市遊覽車駕駛員職業工會認為，政府利用GPS蒐集資料前，並未詢問當事人是否願意授權，交通部強制遊覽車裝GPS、遊覽車公司未經過個人同意簽章，讓監理單位追蹤他人車輛的行為，對個人行動自由有重大限制；而且車是誰開的、從哪裡來、要去哪裡等非公開活動，應屬於隱私範圍，認為強制裝GPS監控已經符合刑法「利用設備窺視他人活動」的要素，是違法、違憲的制度。

公路總局則說，遊覽車是國人團體旅遊最常使用的交通工具，現在暑假期間，適逢颱風豪雨易致山區道路坍方、邊坡落石的汛期季節，為因應劇烈氣候，除了對轄屬山區省道公路已建立完整預警及應變處置防災體系系統，更整合遊覽車車上衛星定位（GPS），介接至公路總局遊覽車動態資訊系統即時資訊，運用於引導位於災區路段附近遊覽車避險避災。

公路總局指出，強降雨容易導致山區道路坍方中斷，各養護工程處於災情發生時，除須立即處理道路坍方阻斷狀況儘速恢復通行，亦必須同時掌握災區路段附近人車狀況及確保安全，尤其是乘客眾多的遊覽車，更是人車安全維護之重點。因此，國內遊覽車從106年9月起，陸續依規定完成裝設GPS，並介接至遊覽車動態資訊系統，確保國人搭乘遊覽車出遊行程安全。

公路總局呼籲遊覽車駕駛人及其他車輛駕駛人，目前正值汛期及颱風季節，進入山區道路時應留意各項預警性通知訊息，並可至公路總局官網查詢公路通阻情形與施工位置，確保行程安全。

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