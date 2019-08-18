親子共乘免罰了！自行車附載幼童 明年3月合法

2019-08-18 00:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年3月起，終於可合法使用自行車、座椅載幼童！交通部現正著手修正「道路交通安全規則」122條，訂定自行車合格組裝兒童安全座椅的標準，確保民眾使用自行車乘載幼童的安全性；屆時若民眾使用不合格座椅搭載幼童，仍可依道路交通管理處罰條例，處300元至600元罰鍰。另外，為讓警方執法時一眼就能辨識，未來自行車加裝座椅，經審驗合格後，將會發給合格座椅標章，讓民眾黏貼於車輛明顯處。

自行車載幼童路上隨處可見，是日常生活一部分，尤其是假日河濱自行車道上，可看見許多家長帶著小朋友共享單車騎乘之樂；但現行法規自行車是「不能載人」的，即便是加裝座椅載小孩的親子共乘行為，都可依道交條例76條開罰300元至600元，雖然警方多以勸導為主，但許多民眾仍會擔心被取締。

目前自行車、自行車後座行李架、兒童座椅都有各自產品合格標準，不過仍缺乏組裝後的安全合格標準；交通部預計下個月與相關單位開會討論後，訂出自行車加裝兒童座椅須符合的規定，及確任未來將由監理所站或是其他單位負責檢測；未來檢測合格車輛將發給合格標章，預計採貼紙黏貼方式，讓車主貼在車輛明顯處。

交通部說，與各單位開會、整理各方意見後，就會著手預告修正道安規則，目標今年底能夠完成，預留宣導期，明年3月起正式開放使用合格車輛及座椅乘載幼童。

至於自行車合法乘載幼童是否有限制，交通部說，僅開放腳踏自行車、電動輔助自行車加裝合格座椅載幼童，電動自行車則不開放。現規劃自行車中間安裝座椅，18歲以上民眾騎乘，可乘載1歲至4歲、體重在15公斤以下幼童；後座安裝座椅則可乘載1歲至6歲、體重在22公斤以下兒童。

交通部說，明年3月開放自行車合法載幼童後，若駕駛人未滿18歲、附載幼童年齡或體重超過規定、不依規定使用合格車輛及兒童座椅，都可依法開罰300元至600元罰鍰。

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