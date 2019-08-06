小貨車載重限制 交通部擬修法有條件放寬

2019-08-06 17:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為健全貨車管理及接軌國際規定，交通部今預告修正道路交通安全規則，研議放寬使用中小貨車於符合安全原則下，可申請專案提高小貨車載重量，估計逾10萬車主受惠。另外，為兼顧環保機關垃圾車清運人員，及消防機關人員執行勤務效率及安全，這次預告修法一併訂定垃圾車、消防車附載隨車作業人員人數規定。上述規定皆預計最快今年10月上路。

台灣貨車是以小貨車及大貨車二級管理，鄰近的日本是採四級管理、歐盟則採三級管理。交通部表示，因為不像國外有比較細緻之分類，因此，國內將國外原廠設計總重量（空車加載重）為逾3.5噸大貨車進口至國內，透過變更設計後，宣告其為3.5噸小貨車，間接衍生這類貨車核定載重量，低於合理期望的現象。

鑑於這類小貨車遭認定超載影響交通安全，罰單每張都是1萬1000元起跳，為協助解決使用實務遭遇困難，交通部多次邀集相關車輛進口、製造、使用、租賃公會等利害關係人討論後，今預告修正道路交通安全規則第24條、第79條，增訂中華民國95年10月1日至109年6月30日新登檢領照小貨車（環保四期以上車輛），如經車廠出具相關技術文件證明，可向公路監理機關辦理變更載重登記檢驗，於符合安全原則下可專案增加載重量至原廠設計值。

交通部指出，經統計小貨車總重逾3.4噸至3.5噸以下車輛數，共約25.3萬輛，其中載重不足1噸者約10.7萬輛，未來將可依新修正規定辦理提升載重量。另外，交通部為順應貨車管理世界潮流，同時參考現行大客車區分為甲乙丙丁4類管理之作法，將研議把大貨車再予分類，以鬆綁較小型大貨車使用管理規定，預計明年中上路。

垃圾車後方通常都會站著1名清潔人員，主要因尚難推動定時、定點收運垃圾政策，所以有垃圾清運人員為協助民眾清運垃圾，會於車後站人情形，衍生人員墜落的工安意外及遭民眾檢舉交通違規情事。交通部表示，為兼顧環保機關垃圾車清運人員及消防機關人員執行勤務效率及安全，交通部經會同環保署、消防署檢討，今預告修正道路交通安全規則，訂定環保機關垃圾車附載人員以1人為限的規範；另外，為利消防機關出勤緊急救災及回防需要，這次修正也排除消防車附載隨車作業人員時，不得行駛高、快速公路規定，以兼顧消防機關執行消防勤務效率。

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