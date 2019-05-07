台南機場拓展航線 正談曼谷、日本山形縣包機

2019-05-07 10:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員呂維胤今天進行市政總質詢，針對台南機場拓展航線進度提出質詢，觀旅局長陳信安表示，台南─仙台航線目前卡在仙台送客來台的問題，而隔壁的山形縣則積極推廣包機，也對我們招手，目前雙方正在洽談。

呂維胤表示，先前市府已有和日本仙台和越南河內洽談定期航班，目前現有的胡志明線約占台南機場國際線載客率的7成，2018年台灣出國至越南的人數更攀升65萬9123人；越南到台灣的人數為49萬0774人，顯現越南對於台灣的觀光地位愈趨重要。

他表示，台南機場是軍民共用機場，1997年台南機場全盛時期的全年載運量甚至可達246萬6000人次，和近年載客量50萬人次有5倍之差，顯示目前台南機場的載客量還有成長空間。希望能改善台南機場交通不便等缺點，增加台南機場國際線定期航班，同時爭取更多廉航進駐，將台南機場作為基地。

觀旅局長陳信安表示，台南─仙台航線目前卡在仙台送客來台的問題，台南這邊旅客數過去沒問題，但仙台那邊的旅客數則沒那麼高。不過，仙台隔壁的山形縣則積極推廣包機，在台北也推了100多班，現在也對我們招手，目前雙方正在洽談，山形那邊的旅客有很高的意願來台南。

市長黃偉哲則補充說明，台南機場年底還有曼谷包機，目前先包機再推定期航班。而日本關西部分，他們旅客來得少，我們去的多，一個航線的穩定應該是雙方來去都差不多才行。至於，廉航進駐部分，會向民航局洽談爭取。

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