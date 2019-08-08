山東航空直飛花蓮24日起喊卡 縣府：深表遺憾

2019-08-08 17:06

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮至中國山東濟南航線睽違3年後在7月6日復航，不料中國自8月1日起限縮來台自由行、團客，山東航空今突然宣布因「航班計畫調整」因素，24日起全面取消包機直航花蓮，消息一出震驚花蓮觀光業。花蓮縣政府觀光處長唐玉書稍早證實，並強調「深表遺憾」，表示政治歸政治，雙方都很努力想要經營好這條航線。

花蓮觀光業者今接獲山東航空公司公告，指出自8月24日至10月26日間，濟南至花蓮的航班因「計畫調整」全部取消，讓業界相當錯愕，直指與中國祭出中客來台禁令有關，直飛航線才會受到波及。

縣府觀光處長唐玉書說，取消航線確實是今天才接獲通知，「深表遺憾」外也沉重呼籲「政治歸政治」、「經濟歸經濟」及「觀光歸觀光」，其實在中國公布對自由行客人不發證的時候，第一時間已跟山東航空聯繫，雙方都很努力要把這條線經營好。

她強調，努力很久卻還是發生這樣的事情，雙方都感到相當遺憾，但至少我們都有努力過了，824航班後的取消，一切依法處理後續票務，將由山東航空和民間旅遊單位協助。

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說，在中國取消自由行、團客也限縮之下，停航確實讓花蓮觀光雪上加霜，但也因客源不足，勢必影響航空公司的搭乘率，期望政府能有更長遠的觀光政策，因應類似突發事件。

花蓮至中國山東濟南航線，原預定每週六直航，首航搭乘率9成，後續也有5到7成，來回票定價1萬4千元，航權暫定3個月，今由山東航空公司台灣分公司宣布取消8月24日後的所有航班。

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