花蓮直飛山東復航 百名中客抵花環島8日

2019-07-06 12:43

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮至中國山東濟南航線睽違3年後今復航，首航班機載約170人抵台，中客團將進行環島8日遊，花蓮今也有百位遊客搭乘原班機飛往山東，預計下週六返花。花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，即起到10月26日，每週六都有山東、花蓮包機直航，首航搭乘率9成，後續也有5到7成，前景看好。

山東、花蓮包機直航機型為波音738，共174個座位，單趟航行時間約2小時50分鐘，目前訂定航班時間為濟南上午7點35分起飛，抵達花蓮為上午10點20分，返程為上午11點50分自花蓮起飛，抵達濟南時間為下午2點40分。

首航班機今上午約10時40分降落花蓮航空站，縣府準備原民舞蹈迎賓，擔任花蓮文化觀光大使的馬愛珍，為搭乘首航班機，前2天還專程飛往山東，今再搭首航班機回台。她說，包機方便也別具意義，但飛航途中遇到亂流，有點刺激。

縣府觀光處長唐玉書說，感謝華航、山東航空及各觀光單位協助，一起促成復航，直至10月26日，每週六都將有山東、花蓮包機直航，目前來回票定價1萬4000元，首航賣出超過9成，後續也有5到7成，將會同業者一起努力，拉高搭乘率，航權暫定3個月，未來還會爭取延長。

花蓮縣旅行商業同業公會理事長吳永昌說，開始就有機會，包機主要是帶來中國觀光客，為花蓮甚至其他地方的觀光注入活水。

旅行社業者樓麗萍也說，今後每週六花蓮民眾若要前往山東旅遊的話，約保留20人，也就是下一趟的航程，山東飛來花蓮時，約90％是中客，回程時則有10％座位留給花蓮前往山東的遊客，盼以團客搭配遊程方式，讓2地直航更具實質觀光效應，一來一往「互惠」更長久。

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