網路詐騙橫行 盜截消保LOGO背書

2019-09-02 11:23

〔記者羅綺／台北報導〕近年「一頁式廣告」詐騙業者遍及臉書、入口網站或社群媒體，行政院消費者保護處指出，甚至有不肖業者截圖民間消保團體的LOGO，置於其網頁底端，並打著接受該團體監督的口號，恐有誤導消費者之嫌。

消保處表示，台灣消費者保護協會與消費者文教基金會是國內僅有的2個優良消保團體，其中消保協會已嚴正聲明，絶無替任何業者背書，希望消費者勿輕信不肖業者的詐騙技倆；消基會則表示，目前尚未接獲民眾的相關通報。

消保處指出，一頁式廣告因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，都集中在一個頁面，方便快速，符合當今消費趨勢。根據內政部警政署165宣導平臺公布的「民眾通報高風險賣場」資訊顯示，一頁式廣告詐騙案件眾多，並將其歸納出有6大特徵：

一、網頁上沒有公司地址、客服電話（或没人接聽），只留下電子信箱或加LINE私下交易。

二、售價明顯低於市場行情，且常以「限時特價搶購」或「倒數」方式銷售以吸引民眾。

三、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等。

四、廣告相關留言都是正面評價、沒有負評。

五、只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。

六、網頁大多夾雜簡體字，且粗糙不精美。

消保處參議王淑慧表示，民眾如果遇到貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向貨運或宅配業者（如郵局）反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨；若包裏上無託運人資料，可先詢問貨運（宅配）業者，告知要辦理退貨。

消保處提醒消費者，網購雖然方便快速，但仍應注意上述6大特徵，勿輕信網頁廣告，多加查證，並慎選商譽良好的電子商務平臺；如遇有消費爭議時，應立即申訴，以掌握時效，讓相關業者能及時協助處理。

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