申辦車貸養信用？ 保全車禍借錢卻背更多債！

2019-09-01 14:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期165反詐騙專線發現新的「假借貸詐騙手法」！詐騙集團利用民眾亟需借貸心裡，誆騙有「特殊管道」可取得貸款，要求繳交證件及提供銀行帳戶資料，甚至先拿一筆錢購買指定標的「養信用」，最後不但沒有拿到期待中的貸款，甚至背上更高額債務。

從事保全業的45歲劉姓男子，因車禍無法工作，需一筆生活費，但曾因信用卡繳款信用不良，無法向銀行申辦貸款，7月中手機收到1則簡訊：「銀行資格不符、有信用瑕疵都可貸，不看信用，快速撥款」。劉男回撥電話，對方自稱為「板信商銀」的業務，專門協助整合債務。

劉男原欲借用20萬元現金急用，但業務誆稱因劉男信用有瑕疵，須以特殊管道「養信用」，要求他先購買1台27萬的中古車申貸，如月繳本息3個月皆無不良紀錄後，可申貸更高額度信用貸款。

業務還誆稱能將劉男用不到的中古車協助出租，費用可貼補貸款。劉男信以為真並依業務指示，辦理車貸、過戶，也收到繳款單48期，每期月繳7652元，但實際上未拿到車子，反收到許多車輛違規罰單；劉男欲取回自己的中古車時，業務卻說需再收取10％包裝費，劉男才發現自己雖乖乖繳納貸款，錢坑卻越滾越大，憤而向165專線報案遭詐。

刑事局分析這一季（6至8月）此類「假借貸詐騙」超過20件，歹徒誆稱是「板信商業銀行」和「玉山銀行」的關係企業，讓被害人信以為真，事實上被害人所填文件資料，並非「信用貸款申請書」，而是「代辦委託書」，詐騙集團憑此委託書，可能日後還有更多不法利用；而被害人所購中古車，更可能要遭詐騙集團提供車手取款的代步工具。

此外，假申貸真詐騙的案例中，更有高達69％是假借貸公司要求申貸民眾繳交自己的存簿、提款卡，誆騙被害人借款會給現金，被害人不疑有他依歹徒指示，透過超商店到店寄送自己的存簿及提款卡，以為現金很快就能入帳，豈知不但申貸沒著落，所繳交的帳戶已被當作詐欺人頭帳戶，連被剝兩次皮還被當成詐欺共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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