本土登革熱 出現新一波疫情

鳳山區鎮北里目前列登革熱警戒區域。（高雄市衛生局提供）

2024/06/14 05:30

高雄鳳山本週2例 有共同活動史

〔記者邱芷柔／台北報導〕高雄市鳳山區新增一例本土登革熱病例，為一名四十多歲女性，目前正在進行基因定序分析；衛福部疾病管制署副署長曾淑慧指出，由於此病例與本週二公布的確診病例有共同活動史，根據基因定序結果顯示，週二的病例與去年的流行病毒株不同，並非去年疫情的延續，研判為新一波疫情。

與去年流行病毒株不同

曾淑慧表示，疾管署週二公布鳳山區一名廿多歲男性確診本土登革熱，其病毒定序結果與去年流行株不同，昨再新增一例本土個案，為四十多歲女性，目前兩例的接觸者都沒有症狀，擴大採檢接觸者三五○人結果都是陰性，衛生單位已針對個案及接觸者進行衛教宣導，並於個案居住地、活動地進行擴大疫調、孳生源查核與清除及必要的化學防治等工作。

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疾管署統計，今年截至六月十二日止，國內累計一六六例本土登革熱確診病例，累計病例分別為高雄市一三七例、台南市十九例、屏東縣九例及嘉義縣一例，並累計有二例重症病例；另今年累計一○四例境外移入病例，高於二○二○年至二○二三年同期（介於三例至五十五例），感染地以東南亞國家為主，以印尼五十五例為多，其次為馬來西亞十八例及馬爾地夫九例，境外移入風險持續。

曾淑慧表示，目前正值登革熱流行季節，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可的防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

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