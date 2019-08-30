佯投資中華電信可轉換公司債 女營業員詐騙兩女判賠850萬

2019-08-30 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕日盛證券宜蘭分公司陳姓女證券營業員，謊稱代理銷售中華電信可轉換公司債，且績效好，騙取林姓、陳姓女客戶分別將500萬元、350萬元匯到女營業員私人帳戶內，直到她被日盛證券解僱，且避不見面才知被騙，但審理時卻兩手一攤稱「無力賠償」；高等法院今判陳姓女營業員應賠償林女500萬、350萬元，可上訴。

林姓、陳姓女子提告主張，日盛證券宜蘭分公司陳姓女證券營業員，明知日盛證券並無代理銷售中華電信可轉換公司債，竟於2014年3月至5月間，著日盛證券制服並提供日盛證券名片，以日盛證券營業員身分，向她們2人謊稱該公司 代理銷售中華電信可轉換公司債已10餘年、單位面額高，原僅有資金往來大戶或法人大戶始能投資，因她個人證券業務績效良好，獲日盛證券分配該債券銷售額度，可集資後透過大戶名義下單購買該中華電信可轉換公司債，該項投資利用槓桿操作、套利等方式鎖定獲利，無風險，每期3 個月，3個月後保證獲利投資金額達百分之5 ，到期後共需14日轉換期間，即可取回本金及百分之5 利潤。

林女2人說，因誤信陳姓女營業員說詞，林女陸續將300萬、200萬元存入其於華南商業銀行帳戶內，陳女則分別存入170 萬、100 萬、80萬元到陳女宜蘭市農會北區農會設立的帳戶，陳姓女營業員則交付日盛證券宜蘭分公司名義的「日盛證券股份有限公司代理銷售證券投資信託基金銷售憑證」或確認書給她們，以取信2人。

不過，2015年8月陳姓女營業員惠玲遭日盛證券解僱，且一直避不見面，林女2人才知受騙，因此提告。陳姓女營業員坦承詐騙，卻稱「我無力賠償」。

高等法院綜合林女兩人匯款資料、證詞，認定陳姓女營業員蓄意詐騙林女2人，今判應賠償林女500萬、陳女350萬元。

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