來台遇經紀人詐騙 韓星宋讚養：給我1億也不和解

2019-08-22 20:43

〔記者張文川／台北報導〕29歲韓國籍藝人宋讚養來台發展，卻遭前經紀人李湘瑋以一人分飾多角的方式詐騙，李向宋冒稱是中環娛樂副總「楊雅琇」，謊稱要協助他在台發展演藝事業，若宋不從就要在全台封殺他，還逼迫宋與彭姓女友拍下4部性愛影片和10多張不雅照，騙走彭女30多萬元；台北地檢署上月依妨害風化、詐欺、恐嚇等罪嫌起訴李，台北地院今首度開庭，李表示願意賠償宋50萬元，但宋跨海回應：「就算給我1億元，我也不願和解，這樣才能幫其他被害人討公道」。

經紀人分飾多角詐騙 還逼拍性愛片

李湘瑋現仍羈押中，他庭訊時承認詐欺得利罪、意圖散布猥褻物品罪，但否認恐嚇宋「不聽話就不讓你在台灣生存」，他請求法官調查宋的對話紀錄IP，因為他認為有些對話是宋自己開帳號自導自演，但法官反問李，要求李具體指出哪些對話是假造的。

法官問李為何要用2個假名和宋對話，李先回稱是要讓宋和彭姓女友分手，讓宋專心衝刺演藝事業，最後坦承是為了要控制宋，他願意賠償宋50萬元。

宋讚養跨海回應不原諒、不撤告

庭訊後，媒體聯絡目前身在韓國的宋讚養，宋得知對方要賠50萬元後，表示相當無法接受，「即使賠我1億元，我也絕不會原諒、不會撤告，這麼才能為更多受害人討回公道」。

宋讚養前年7月來台發展，在IG徵求經紀人，李湘瑋化名「GINA YA」連絡上他，佯稱熟識華研製作公司、在台灣影劇圈很罩，見面後又宣稱他父親的公司資本逾10億，與韓國現代公司理事很熟，使宋誤信而簽下經紀約。

同年底，李再假冒「楊雅琇」自稱在台灣影劇圈深具影響力，可助宋發展，但也可以封殺他，向宋說中環公司隔年在中國拍電影，打算找宋當第二男主角，還要與大導演史蒂芬史匹柏籌拍侏羅紀續集，宋又被騙而簽約。

李假藉「楊雅琇」之名傳達公司要求宋跟李同住，以便就近照顧，李後來發現宋與彭姓女友交往，要求2人分手，並哄騙宋、彭女拍攝4部性愛影片；李多次要宋提供性愛影片及露鳥照片，讓他「建檔」，又以協助宋的事業為由，向彭女詐騙30多萬元。

後來宋在IG上驚覺楊女是李湘瑋假扮，興師問罪，李卻反過來用LINE恐嚇宋「不聽話就不讓你在台灣生存」。台北地檢署認為李的犯罪手法惡劣，上月起訴並建議從重量刑。

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