搭小黃2度巧遇「詐騙劇場」 駱以軍：台詞橋段都沒改...

2019-08-22 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕作家駱以軍21日表示，搭計程車時碰到「詐騙劇場」，一位「愁苦」的運將向他訴苦，因客戶捲款落跑欠債數千萬，繳不出房租即將被房東趕走，駱以軍原寄予同情，後來越聽越覺得整個橋段相當孰悉，當下就想起他搭過這位司機的車，「竟然台詞和接電話被房東太太趕，這一點都沒更改」。

駱以軍昨日晚間在臉書發文分享這段當場識破詐騙手法的過程，他形容這名小黃司機是個相貌文氣的半老之人，先是訴苦所住的公寓沒冷氣，再提到自己原本是在證券公司上班，因為大客戶捲款落跑，欠債2700萬、房子也被扣押。

駱以軍正想告訴對方，以前也遇過一位有類似遭遇的運將，「還好我沒說出口」，因為這時司機表示要「接個電話」，從對話中可見司機因繳不出房租被要求晚上搬走，掛上電話後又說他原本存的3萬元，但拿去處理母親的喪事。

駱以軍在臉書表示，「這時我心裡已確定怎麼一回事了，我一兩年前就搭過他的車，竟然台詞和接電話被房東太太趕，這一點都沒更改」，他還記得當時非常同情對方，「這時我內心則充滿憤怒」。

駱以軍表示，他之後沒有搭話，聽著對方「如泣如訴的說世態炎涼」。他還在想「這次怎麼少了一段，房東先生再打電話來的橋段？」，沒想到下一秒司機就拿起電話，「演的超逼真」。

駱以軍說，他當時心裡非常難受，很想告訴對方「對不起我搭過你的車，你這樣繼續演，真的很糟，但我終還是沒敢」；他說，「這樣迂迴柔軟的、就在計程車車廂裡的詐騙劇場，但把我也捲進一種髒髒、灰灰的情緒裡」。

這篇發文下方有網友留言「我還記得之前那一篇，太戲劇化了吧！」、「才想說有即視感，之前似乎聽過」、「人生真如戲」，也有網友呼籲他報警，「車牌若是記下來，應該可以提防」。

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