台美合作破跨國詐欺機房 遣返19台灣騙徒

2019-08-28 15:50

情侶「周遊列國」搞詐欺機房 獲利數億元

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局台中市調查處2年前鎖定鍾姓與薛姓情侶（約30歲），「周遊列國」搞詐欺機房，再招募台灣人出國當騙徒，打電話騙中國人，每一個國家僅停留3個月，今年4月流竄到美國加州洛杉磯，承租豪宅當機房，調查局、台中地檢署透過法務部啟動台美司法互助，首度合作偵破這個機房，逮捕台灣騙徒19人，於6、7月搭乘「空中監獄」遣返台灣，全部獲准羈押，這對情侶聞風潛逃，調查員搜索情侶住處，查獲1200萬元存款，還有總價3000多萬元的法拉利、瑪莎拉蒂，市價5000萬元的名錶、鑽石，據此推估這對情侶的不法收益高達數億元。

台中市調查處機動站副主任顏志娟說，鍾男與薛女是一對情侶，調查局是在2年前，得知他們周遊列國搞詐欺機房，且橫跨歐洲、亞洲與美週，包括哥斯大黎加、匈牙利、愛爾蘭、北賽普勒斯、智利等，每一國家設置機房後，在台灣招募成員出國行騙，假冒中國公安、檢察官，向中國民眾謊稱涉入詐欺洗錢案，趁中國人民畏懼時行騙，不過，他們每3個月，就把機房轉移到下一個國家，調查局遲遲苦無機會，與對方政府合作。

今年4月間，調查局掌握到這群騙子，從北賽普勒斯移轉到美國，在加州洛杉磯以每月9000元美金（台幣27萬元），承租豪宅當機房，趕緊透過法務部，向美國尋求司法協助與合作，美國司法單位也很重視，在6月間取得台灣掌握的資料，一舉查獲詐欺機房，並於6月16日與7月21日，分兩批遣返騙徒17人，因美國提供的證據充足，台中地檢署聲請羈押19人獲准，依加重詐欺等罪名偵辦中，調查局估計，該美國機房設置2個月，詐欺所得為9000萬元台幣。

台中市調查站在第一批嫌犯遣返後，取得證詞並搜索情侶住處，不料，這對情侶卻提早一步離開台灣，檢調共查獲價值1700多萬元的法拉利，800多萬元的瑪莎拉帝名車，還有賓士與BMW各一輛，4輛豪車價值（新車價）3000多萬元，另有存款1200萬元，還有市價5000萬元的名牌包、鑽戒、名錶，單單是兩只AP名錶，一只700萬元，另一只200多萬元，勞力錶一只則是200萬元，以此估計，這對情侶近年詐騙所得達數億元。

這對情侶為何到美國設置詐欺機房？調查站懷疑，美國尚無詐欺中國人的機房，這對情侶研判，美國司法機關對此警覺性不高，被查獲的機率低，卻沒想到台灣會提供美國情資，導致機房據點被查獲。

顏志娟說，台灣電信詐欺集團犯下的詐欺、組織犯罪與洗錢問題，已是世界各國執法單位的挑戰，本案在由台中地檢署透過法務部啟動台美司法互助，向美國司法部提出合作請求之外，另由調查局國際事務處透過駐外法務秘書，多方聯繫美國移民及海關執法局（ICE）等單位，與我國共同合作偵辦，才能突破這個狡猾的跨國電詐集團，台灣專案小組不但掌握此集團跨越亞洲、歐洲、中南美洲的蛛絲馬跡，還鎖定該集團於洛杉磯詐騙機房的準確位置，提供給美方，由美國執法單位成功搜索詐騙機房，並將19人分批遣返回台，擴大偵查中。

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