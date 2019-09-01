秋冬旅遊補助上路 中市飯店加碼提供優惠

2019-09-01 14:24

〔記者張菁雅／台中報導〕擴大秋冬國旅補助計畫今日上路，台中飯店加碼提供優惠，民眾若善用優惠，住房最低可享25折優惠，業者希望透過這波促銷能提高9月淡季的業績。

交通部觀光局為了振興國內旅遊，9月至12月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自由行每人每房最多可以補助1000元。台中亞緻大飯店推出「秋冬漫旅雙食饗宴」住房專案，週日至週五入住標準客房，除享異料理豪華自助式早餐2客，再贈異料理午間或晚間套餐2客，專案優惠價4699元，秋冬補助折扣後一泊二食只要3699元。

台中福華大飯店推出「品味台中」住房專案，不分平假日，依照入住房型，除了附贈早餐，每房補助500至1000元餐飲抵用券。台中福華大飯店表示，館內有許多設施及活動，其中今年剛完工的Be ONE Garden，有沙坑、池塘、超大草皮等設施，適合帶小朋友奔跑放電，還可免費租借童玩道具，搭配秋冬遊補助，折抵後只要2699元起，4人入住每人還不用1000元。

另外，台中福華也推出「快閃訂房」住房專案，僅開放週六、日電話預訂，雙人入住專案價3299元起，免服務費、送自助百匯早餐，以及招牌「福華牛肉麵」買1送1優惠。業者表示，若搭配秋冬旅遊補助，只要2299元起，以原本定價9240元計算，約25折。

全國大飯店則配合交通部觀光局推動建置的「台灣旅宿網訂房平台」正式上線，成為該訂房平台全台第一家示範飯店，特別推出「愛你愛你超值住房專案」，精緻房型原價6500元，只要2020元，每日限量1間，動作要快才搶得到。

台中福華飯店的Be ONE Garden專為小朋友設計。（台中福華飯店提供）

台中亞緻大飯店提供秋冬旅遊一泊二食優惠。（台中亞緻大飯店提供）

配合台灣旅宿網訂房平台上線，全國大飯店提供精緻房型訂房優惠。（全國大飯店提供）

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