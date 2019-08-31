8月豪雨致災 銅鑼杭菊折損3成

2019-08-31 17:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊主要栽種地區，栽種杭菊歷史已經超過50年，是國內最大杭菊產地，每年杭菊花開時面宛如被初雪覆蓋一般，雪白或是黃色花海讓人體驗到絕美感受。但今年受到8月份豪雨影響，導致杭菊根系泡水嚴重，損失約3成。

苗栗縣政府農務處農務科長蔡政新說，接獲反映後，立即邀集農糧署北區分署及苗栗區農改場專家並會同公所實地勘查，彙整災情通報農委會以爭取核定辦理現金救助，以減輕農民損失，即日起至9月9日受理現金救助。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝指出，由於8月份雨勢不斷，杭菊幾乎都泡在水中，導致根系容易發生白菌病等病害，使得杭菊無法發育完全，反而枯萎，他預估損失程度約3至4成。

銅鑼鄉是全國最具規模的杭菊專區，今年種植面積約40公頃，大多遍佈於鄉內九湖村周圍台地，因當地日夜溫差大，濕度較高且為紅棕色土壤，適合栽種杭菊，每年杭菊花開時農會也會舉辦活動，吸引不少民眾前往拍照打卡、欣賞美景，成為地方一大盛事。

至於今年杭菊受損是否會影響杭菊花開時的美麗景致，曾義孝表示，他也相當擔心，是否會出現稀疏的情形，無法呈現杭菊整片「數大便是美」的美感，不過仍有待觀察。

苗栗縣政府農業處農務科提醒農友，若失率達2成以上者，每公頃救助3萬6千元，希望能至少補貼農友。

已經連續數年前往欣賞杭菊的林小姐說，杭菊綻放後呈現的雪白、金黃妝色，美不勝收，可說是每年必訪景點，希望開花期不會造成大影響。

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