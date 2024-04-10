來吉國小師生下山來 山海之子攜手走讀山海圳國家綠道

海佃國小《小台江》河流讀書會，與嘉義縣阿里山鄉來吉國小學生一起動手淨堤。 （台南社大台江分校提供）

2024/04/10 23:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕倡議台灣山海圳國家綠道學習行動，來自阿里山與台江內海的孩子，經過1年籌備與通信建立學習夥伴關係，今（10）日終於會合一起動手淨堤，觀察河流環境生態，「山海之子」攜手走讀山海圳國家綠道，以具體行動守護土地。

今天海佃國小《小台江》河流讀書會，歡迎來自山海圳國家綠道上游的嘉義縣阿里山鄉來吉國小全校師生到訪。小台江水手們致贈歡迎卡給來吉學伴，來吉國小同學則是分享來吉之歌，動人的歌聲，令人讚嘆。

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兩校師生隨即分組前往山海圳國家綠道堤岸，觀察招潮蟹，拿起夾子淨堤，實際體驗小台江18年來的河川守護、行動學習課程，在淨堤、水質檢測、綠道走讀過程中，共同學習，交流經驗。小朋友們說，今天認識學伴，看見美麗的招潮蟹，收穫滿滿，十分開心。

這場學習之旅，經過1年的籌備，小台江水手先與阿里山來吉國小的學習夥伴通信，彼此介紹自己的家鄉，今天來吉國小全校師生則由校長孫儷砡帶領。孫儷砡表示，看到小台江水手長年守護嘉南大圳的行動學習精神，非常棒。

社大台江分校表示，促進台灣山海圳國家綠道上中下游學校老師及孩子，彼此交換學習，共同守護家鄉，保育環境，認識台灣多樣性生態及文化特色，這是國家綠道運動重要的精神價值。

小台江學員吳沛靜說，剛開學時先和來吉國小的學伴通信，彼此介紹家鄉文化，今天首次和學伴見面很開心。另位小台江林沁妍也說，跟山上的朋友一起作綠道淨堤，快樂感覺就是不一樣。

來吉國小學生湯語昕則表示，看到學伴畫的招潮蟹很可愛，就喜歡上這裡。

海佃國小《小台江》河流讀書會與嘉義縣阿里山鄉來吉國小學生互相交流學習。（台南社大台江分校提供）

小台江水手與阿里山來吉國小成為學習夥伴，共同守護山海圳國家綠道。（台南社大台江分校提供）

小台江水手與阿里山來吉國小先透過寫信建立學習夥伴情誼。（台南社大台江分校提供）

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