813豪雨仁德三爺溪淹水近276公頃 瓶頸河段改善計畫是…

2019-08-28 00:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年813豪雨，台南仁德的三爺溪流域氾濫成災，中山高速公路仁德交流道附近瓶頸段的改善被列為重點，台南市政府擬斥資逾2億元重建萬代橋，淨空落於河道的墩柱，讓水流更順暢，完工後，預估可有效降低水位50公分。

三爺溪在813豪雨時溢堤，仁德區淹水面積近276公頃，瓶頸段的改善，刻不容緩，立委王定宇今天邀請高速公路局南區養護工程分局、市政府水利局等單位視察，加速推動整治計畫，徹底解決當地洪患。

位於182線的萬代橋，橫越三爺溪，上方有中山高的主線跨過，重建計畫由市政府工務局負責，第三工務大隊長林旭紋說，目前橋梁32米，新橋規劃43米，寬度27米，採類似懸臂工法，橋下原有箱涵與落墩，將全數移除，可增加通洪斷面。

林旭紋更指出，萬代橋上方有國道主線，高度不足，一般大型的工程吊車與機具，恐無法進場，難以施作，迄今已4度流標，計畫進度受阻，但仍會全力以赴，早日完成重建。

另外，在萬代橋前方的仁德交流道聯絡道，下方的擋土牆阻礙了3分之1的三爺溪行水區，嚴重影響通洪，可望在10月份展開拆除。

高公局南區養護工程分局岡山工務段長陳素娥說，三爺溪河道為25米寬，擋土牆原先佔用了8米，已先挪出3米，目前瓶頸段河寬20米，拆除作業必須等到全新施作的防洪牆完工後才能進行，已完成發包。

陳素娥強調，新的防洪牆採內縮設計，不會再佔用行水區，原擋土牆將利用颱風季之後拆除，明年汛期前可望完工，還給三爺溪原有25米寬的河道空間。

王定宇提到，三爺溪的整治，對當地居民而言相當重要，攸關生命財產安全，希望各單位全力配合，克服困難，儘速執行。

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