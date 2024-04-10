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清大半導體學院長林本堅獲總統創新獎 樂與年輕人學習創新思維

清大半導體學院院長林本堅獲第六屆總統創新獎，林本堅：喜歡跟年輕人在一起，可以學到很多。（清大提供）

清大半導體學院院長林本堅獲第六屆總統創新獎，林本堅：喜歡跟年輕人在一起，可以學到很多。（清大提供）

2024/04/10 23:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕第6屆總統創新獎得獎名單今天出爐，清華大學半導體學院院長林本堅獲總統創新獎，清大表示，總統創新獎是我國鼓勵「創新」的最高榮譽，每2年舉辦一次，表揚在產品、技術、教育或文化等各領域中，對國家經濟、產業與社會具深遠貢獻者。林本堅除感謝上帝的安排，讓他獲得此榮譽，他也分享，喜歡跟年輕人在一起，因為可學到新思維。

林本堅提到，除感謝上帝的奇妙安排，也感謝校長高為元提名他角逐此獎項，還要感謝幾位業界重要人士的推薦，包括旺宏電子總經理盧志遠、台積電副總余振華等。

林本堅也說，老友台積電創辦人張忠謀也將出席4月24日在總統府舉行的總統創新獎頒獎典禮，他的女兒、兒子與媳婦也會從美國飛回來陪同他領獎，他回顧從台積電退休，到清華的8年日子，由於同儕們都在做著各式各樣的尖端研究，他的確增廣許多知識，不像過去在業界主要集中在特定領域。

林本堅也說，很喜歡跟清華的年輕人在一起，跟他們學到很多，真的很開心，因為可以學到很多創新思維。林本堅曾在美國IBM工作22年，帶領研發團隊創造出許多領先全球的技術。2000年在台積電力邀下回台，領導研究出改變半導體產業的浸潤式微影技術。

浸潤式微影技術對全球半導體產業及台積電先進製程貢獻極大，讓台積電在55奈米之後領先世界成長6個技術世代。林本堅也被譽為「浸潤式微影之父」、「半導體界愛因斯坦」。

林本堅退下台積電副總一職後，2016年起擔任清華大學特聘講座教授，一手創立清大半導體研究學院，為台灣培養半導體的「活才」，延續台灣在全球半導體界的領先地位。

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