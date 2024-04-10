助金門媳婦減輕剩食問題 金門金寧中小學「祀事如意」激發創意

金門金寧中小學「祀事如意-今天想來點..」成果觀摩展中，學童展示麵包製作的「祭品」，認為麵包大人小孩都愛吃，就不易有剩食的問題。 （記者吳正庭攝）

2024/04/10 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人廣達文教基金會與金門金寧中小學合辦「祀事如意-今天想來點..」成果觀摩展今天登場，透過金寧中小學師生的發想，提出輕黏土、麵包、紙等不同材質代替祭品，盼能「幫助金門媳婦減輕剩食問題與負擔」。

金門居民多由閩南遷移而來，宋代以後深受大儒朱熹教化，近代雖歷經戰火，仍造就島民奉行禮教，嚴守習俗，然而，家中祭拜活動，很多落在女性，尤其媳婦身上；一名金門媳婦就說，細數下來，1年約有100次之多，「幾乎1年到頭沒有幾天是不用拜的」。

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金寧中小學根據廣達文教基金會長期推動的教育創新計畫，申請「設計學習」合作案，透過實踐任務的歷程，讓教師成為「學習的設計師」，培養學生面對未來最關鍵的「溝通（Communication）、合作（Cooperation）、批判性思維（Critical thinking）、創意思考（Creativity）」4C核心能力。

金門豐富的祭祀文化，祭拜後衍生處理「剩食」更是一大挑戰，也因為「媳婦」在祭拜文化核心角色有重要地位，不少成果展的海報都有類似「幫助金門媳婦減輕剩食問題與負擔」的醒目標語。

寧中小校長宋文法說，透過「設計學習」，探究金門祭祀飲食文化變革的可能性，也為幫助金門媳婦解決拜拜吃不完的問題；學童在創作過程，進行訪談，收集相關資料，設計作品的原型製作；以輕黏土、紙等改變祭品的形式，將創意點子化為3個展區：「替代之祭」、「摺變之祭」、「捏塑之祭」，再由學童擔設計學習師，現場說明創作理念。

寧中小教務主任林靜儀說，每每祭拜過後，常有人感到需無奈面對祭品剩餘的問題；藉由此次陳展，讓學童透過設計思考課程，在面對問題挑戰時，能發揮創意，提出解決方案。

金寧中小學這場別開生面的「成果展」，也吸引縣府教育處處長孫麗琪、廣達文教基金會科創處協理廖靜如、金寧鄉公所秘書楊雅芳及地區多位校長與會，許多曾為新手金門媳婦，甚至已身為阿嬤級者，看到學童的作品，多能感同身受，會心一笑。

金門金寧中小學舉辦「祀事如意-今天想來點..」成果觀摩展，透過寧中小師生的發想，提出輕黏土、麵包、紙等不同材質代替祭品，盼能「幫助金門媳婦減輕剩食問題與負擔」。 （記者吳正庭攝）

金門金寧中小學學童用摺紙來替代以往以食物當作祭品的方式。（記者吳正庭攝）

寧中小學童提出輕黏土作為替代祭品的材質。（記者吳正庭攝）

寧中小學童，提出菜色簡單又實際的「萬事如意便當」替代傳統豐盛的祭品。（記者吳正庭攝）

金門金寧中小學教務主任林靜儀說，盼藉由此次陳展，讓學童透過設計思考課程，在面對問題挑戰時，能發揮創意，提出解決方案。（記者吳正庭攝）

金寧中小學校長宋文法（二排右三）引領金門縣政府教育處處長孫麗琪（前排左四）、廣達文教基金會科創處協理廖靜如（前排右四）及地區多位校長，共同為「祀事如意」觀摩展參展學童打氣。（記者吳正庭攝）

金寧中小學兩位低年級學童周昀蔚（右二）與許宸（右一），分別擔任中文與英文司儀，展現該校雙語教學成果。（記者吳正庭攝）

金寧中小學展出個人發想的創意，供學童觀摩。（記者吳正庭攝）

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