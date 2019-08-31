普悠瑪煞車皮行駛中已噴飛7次 台鐵指日商設計瑕疵

2019-08-31 12:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法委員黃國昌日前赴台鐵花蓮機務段視察，前晚開直播說明發現的問題，及普悠瑪司機員爆料煞車皮韌塊（列車閘瓦）行駛中會噴飛等情況，昨日再度於臉書發文指，普悠瑪的軔塊會無故掉落甚至噴飛，這是非常危險的大事，第一時間台鐵局告訴媒體「只有發生2次」，將於立法院總質詢見，攤開證據、實問實答，今改口稱，普悠瑪號上線至今，列車閘瓦脫落共發生7次，機務處長宋鴻康先前接受黃委員詢問，說出普悠瑪號列車閘瓦脫落事件發生過2次，是指近2個月所發生的次數。

台鐵局表示，經查證台北機務段、花蓮機務段檢修工單紀錄，普悠瑪號列車從101年11月5日上線營運迄今，於107年發生3次共4個列車閘瓦脫落，發生日期分別是5月9日、5月21日及10月8日；108年發生4次共4個脫落，發生日期分是4月28日、5月14日、7月21日及7月24日。

另有閘瓦吊耳與托架異常磨損現象，台北機務段107年度記錄有1次共16處，已於107年5月10日維修；花蓮機務段因屬較新車隊，雖普遍存有異常磨損現象，但仍在安全使用標準限度內，已加強檢修頻率，遇有磨耗接近安全限度立即更換新品，以確保行車安全。

台鐵局表示，閘瓦（韌塊）脫落對於行車安全影響甚鉅，台鐵局認定為立約商台灣住友公司（日商）設計瑕疵及缺失，已於107年6月5日正式行文該公司要求盡速改善，同時要求保養廠段，提升檢修頻率，遇有磨耗立即更換新品，以確保行車安全。

另外，為能徹底清查及改善部分零件料源供應未及與閘瓦脫落問題，台鐵局已組成專案小組進行內部調查及檢討改善，並將邀請外部專家學者參與協助。

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