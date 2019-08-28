普悠瑪維修物料不足？黃國昌突襲樹林調車場

2019-08-28 20:27

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員黃國昌今天在臉書上爆料，接獲台鐵基層員工陳情，普悠瑪的維修所需的物料停止供給，竟然是因為沒有買，導致需要更換的零件超出更換下限值，下午邀集相關單位突襲位在新北市的台鐵樹林調車場，視察該輛集電弓上的碳刷是否有磨耗到不能使用。

台灣鐵路管理局機務處長宋鴻康表示，集電弓的碳刷經過測量沒有低於安全值，用料部分隨車配件庫存仍有222項，採購且決標的有136項將陸續送達，可能是人員沒有注意庫存溝通上有誤會，未來也會多加強聯繫。

黃國昌表示，普悠瑪列車翻覆的悲劇發生後，意識到車輛維修保養的重要，多次在委員會上質詢，希望台鐵記取教訓，但最近又接到基層人員的反映，普悠瑪缺乏備料造成困擾，就像編組29、30號的集電弓碳刷低於安全值，且柴油火車引擎的機油也短缺。

黃國昌也出示爆料照片給台鐵人員，並清點相關備料是何時更換、用在哪裡。隨後，台鐵人員前往檢視該輛被爆料的普悠瑪集電弓上的碳刷，經過測量為28、29公釐，仍在安全值22公釐的範圍內。

宋鴻康強調，碳刷中間有一條空氣管，只要磨耗到一定限度或破損，空氣就會洩漏，設備偵測到後，集電弓就會自然降下，因此只要到超過安全值，一定會要求更換，另外關鍵的主風泵也會在10月21日前全面整理。

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