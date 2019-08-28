黃國昌指普悠瑪仍無料可換 台鐵局：皆已採購、陸續交貨

2019-08-28 14:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪翻車事故發生至今將近1年，立法委員黃國昌今日指出，他又接到基層員工陳情，過去幾個月普悠瑪維修所需的部分物料停止供給，因為沒有買導致須更換零件，早就超過更換下限值，還是硬撐繼續用；檢修表先用鉛筆填，隨後自然有人會處理等。台鐵局表示，車輛維修保養皆依據檢修規章辦理定期保養，部分零組件確有料源未即時供應情形，但經出廠試車後評估，確認不影響行車安全；而相關零組件均已向原廠商訂購並陸續交貨中。

台鐵局表示，列車維修保養用料，經統計從107年1月至今，補充採購料項已決標136項，目前招標中則有1項，總計137項（含細項503項），合計經費約10億餘元，台鐵局均密切列管追蹤料源供需辦理情形。有關檢修表不夠具體完整部分，台鐵局表示，各級檢修原已有檢修標準，在普悠瑪發生事故後，依「行政院體檢小組」決議事項辦理精進檢討，為完善並彙整、釐清現有檢修程序，已著手辦理各型車輛檢修標準及限度修訂，預計今年底前完成，並滾動檢討修訂檢修表單統一格式，以利維修作業標準化。

此外，台鐵局表示，為提升材料供應效率，已於今年7月召開「機務材料缺料原因探討及研商改善對策會議」，研擬多項精進措施，包含要求提前確立維修需求計劃，以計劃引導預算編列，強化料源供需整合，適時調整計畫，依前置時間盡早提出請購以利採購作業。

台鐵局表示，常用材料建立安全存量及材料總表管制並採電腦化管理，以利控管材料情況。推動以3年至5年的長期開口契約方式辦理零組件採購，現場有材料需求時可直接下訂。同時加強人員訓練，並增進管料人員與檢修人員的橫向聯繫，以達存料資訊透明易懂效果。

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