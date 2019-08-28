司機員尤振仲1大過2小過被廢照 普悠瑪事故懲處31人

2019-08-28 12:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對去年普悠瑪新馬事故，交通部長林佳龍上任後要求重啟事故責任調查，並加重及擴大行政懲處，新增督導主管及第一線人員共11人納入懲處、1人加重懲處，包含前電務處長黃運傑、陳三旗、前綜合調度所所長黃士弦，七堵機務段司機員陳立訓、出事列車司機員尤振仲，及台北機務段工務員、技術助理有6人，其中尤振仲記1大過2小過，並廢止其鐵路列車駕駛執照。相關懲處交通部、台鐵局已分別核定，普悠瑪事故總計31人受行政懲處。

普悠瑪事故發生後，交通部與台鐵局於去年12月28日分別召開考績會、考成會，對20名相關人員進行懲處後；交通部長林佳龍今年上任後，又再啟動事故責任調查進行行政懲處，部分原已受懲處人員，依據責任疏失加重處分，並擴大處分11名台鐵人員。該案今年4月16日正式報行政院，行政院無異議後，交通部與台鐵局又再召開考績會、考成會後核定懲處名單。

目前交通部與台鐵局針對普悠瑪事故相關疏失共懲處31人，行政調查加重懲處方面，包含前局長范植谷記1大過2小過、周永暉記2小過、鹿潔身記1大過1小過；運務處長記張錦松記申誡2次等。

新增懲處方面，台鐵局表示，黃運傑擔任處長期間，建置ATP遠端監視系統，但無法發揮預期安全防護功能，有業務督導不周疏失記2小過；陳三旗擔任處長期間，未能有效改善ATP遠端監視系統，長期存在非必要告警訊號過多情況，缺乏有效列管追蹤機制，記申誡2次；前調度總所所長黃士弦記申誡1次。

司機員陳立訓列車行駛期間主風泵異常停機，事後動力交接簿卻未填報記申誡2次。司機員尤振仲因隔離ATP後未依ATP管理要點因應、進入新馬彎道未依規定減速導致列車翻覆重大事故、主風泵故障未即時處理等緣由，記1大過2小過，並廢止其鐵路列車駕駛執照。台北機務段工務員等6人，因未及時判斷故障加以排除異常，僅建議重置復位，未找出故障原因，分別記申誡1到2次。

目前行政懲處已告一段落，刑事方面，檢調已起訴司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度總所所長吳榮欽。

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