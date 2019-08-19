男落軌被撞死 普悠瑪司機︰進站他就跳下

2019-08-19

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子昨跑到台北車站第三月台，趁台鐵普悠瑪列車進站時跳下軌道，遭列車撞擊後身亡。列車司機員告訴警方，列車進站他就跳下來。陳男父親事後趕到，對兒子過世悲痛萬分。

台北市消防局昨下午3點45分接獲報案，指台北火車站第三月台，有名男子因不明原因落軌，遭行駛中的台鐵列車撞擊。由於撞擊力道猛烈，其肢體變形、頭顱破裂，明顯死亡。

意外發生後，男子卡在列車底下，消防員直到下午5點多才將遺體移出。

普悠瑪列車的司機員告訴警方，他3點40分左右駛進台北車站時，該名男子幾乎在列車進站同時，就從月台往鐵軌跳，根本來不及煞車。警方對司機員與助理司機員酒測，兩人酒測值都是0。

男子遭列車撞擊後，遺體臉部難以辨認，警方透過遺留的證件，查出是32歲陳男，並循線聯繫上他父親。陳父事後告訴警方，兒子有輕微憂鬱症，平時不喜歡與人接觸，因沒有脫序行為，未曾看診也沒服用藥物控制。警方說，意外導致台鐵南下列車延誤，直到下午近5時蒐證完畢、5點半解除現場封鎖，全線恢復通車。

自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法