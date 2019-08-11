3輛普悠瑪駕駛艙車窗霧化 疑橡膠皮條破裂滲水氣

2019-08-11 16:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵普悠瑪駕駛艙遭爆擋風玻璃霧化影響駕駛員路線，有駕駛員稱，最嚴重的幾乎有一半車窗都被霧化，看不清外面。台鐵表示，台鐵列車玻璃皆採雙層玻璃設計，中間夾有橡膠風擋，推測可能是橡膠皮條出現破裂，才會讓外面水氣滲透進去，導致玻璃霧化，台鐵目前也在調查其他可能性。

台鐵表示，6月有駕駛員向台鐵反映發現駕駛艙擋風玻璃出現霧化情形，因此6月28日發函向原廠調料；由於台鐵所有車窗玻璃都採雙層強化的安全玻璃設計，中間夾有橡膠風擋，推測是橡膠皮條有漏氣情況發生，導致外面水氣滲入兩片玻璃中間，產生霧化。

台鐵表示，過去頂多是乘客車廂車窗遭外力因素出現裂紋，但從未出現霧化情況，這還是第一次遇到，經查目前僅3輛普悠瑪有這樣情況，其他列車並無此情況發生。

全國火車駕駛產業工會祕書長吳長智表示，該情況是6月中發現的，且霧化情況愈來愈嚴重，7月中的時候，許多駕駛員反映會影響到視線操作，主管就派指導老師上車隨行輔助注意事項。至於玻璃部分是隨車配件，但是外框膠膜部分缺料，台鐵也緊急採購，已在上週四、五將最嚴重2片玻璃完全更新完畢，剩下還有4片待更換，這4片影響輕微，還沒有妨礙到視線。

吳長智說，霧化嚴重的玻璃，就像一張薄薄的紙把駕駛員視線擋住，沒辦法看清楚外面，幾乎整個玻璃一半都被霧化，寬度有50公分以上，司機員必須坐高一點，透過上面沒有霧化的玻璃看外面，甚至還要從右邊、左邊看，造成操作上沒有安全性，目前只有遇過普悠瑪有霧化情形。

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