黃國昌爆普悠瑪維修缺失 怒批台鐵高層「草菅人命」

2019-08-28 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月21日台鐵普悠瑪列車發生翻車事件，讓台鐵維修問題浮上檯面。時代力量立委黃國昌今日指控，台鐵該做的維修工作，至今都未做足，根本是在「草菅人命」，今日將與相關單位現場檢驗普悠瑪列車行駛，並核對最近做的保養紀錄。

黃國昌今日在臉書上表示，去年普悠瑪麗車翻車事故，最讓人不能接受的，就是該做的列車保養，台鐵並未做實，並指控台鐵連維修設備應有的材料都沒有。

黃國昌指出，近日又接獲台鐵基層員工陳情，表示過去幾個月普悠瑪列車的維修，所需的部分物料停止供給，原因竟是「因為沒有買」，讓必須更換的零件超出時限，硬撐使用。

黃國昌質疑，這麼離譜的維修模式，維修保養是如何紀錄，他指出，可能是檢修表不夠具體完整，不然就是基層遵從命令、閉著眼睛填寫，更可能用鉛筆填，後續「自然有人會處理」。

黃國昌問，台鐵高層究竟將乘客性命安全放在哪。他表示，今日將會與「國家運輸安全委員會」官員，一同至普悠瑪列車行駛的現場檢驗，並核對最近維修和紀錄的內容，希望台鐵高層可以給社會大眾和乘客一個交代。

去年10月21日普悠瑪列車在新馬車站發生出軌翻覆意外，造成18人死亡、210人重傷，肇事主因為列車過彎超速，為27年來傷亡最慘重的火車事故。宜蘭地檢署今年6月偵結，認定司機員尤振仲擅自關閉ATP，以時速141公里高速過彎導致死傷慘重，依過失致死罪起訴。

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