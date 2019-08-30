解決大學生住宿問題 小英政府5年擬砸50億

2019-08-30 22:01

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文今天參訪逢甲大學，並宣布將於9月啟動「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」。教育部高教司補充說明，宿舍提升計畫有4大策略措施，包含校外弱勢學生租金補貼、校外興辦學生社會住宅空床補助、校內宿舍建築貸款利息補助、校內宿舍規劃設計整改善補助，以5年為一期，預計投入50億元。

立委吳思瑤針對大專校院學生宿舍供給及品質問題提出質詢，行政院蘇院長貞昌當場允諾提出全面解決方案。高教司長朱俊彰說明，第一期計畫108年到112年的5年內，累計要減輕13萬人次弱勢生的校外租屋負擔、增加校內外宿舍3萬床、整修既有宿舍品質6.4萬床。

朱俊彰強調，學習場域不再侷限於教室，宿舍也將不只是宿舍，而是學生另一個學習翻轉、團隊互動的場域，營造宿舍成為年輕世代學生學習空間，既有住宿生257棟、25年以上的老舊宿舍，補助項目包括提升宿舍基本設施及公共空間，整修宿舍每床補助最高4萬元，校舍改為宿舍每床補助最高8萬元。

朱俊彰也表示，教育部規劃擴大助學項目，針對家戶所得70萬元以下及中低收入戶的弱勢學生，補貼其校外租屋租金，考量就讀學校所在地區租金水準的不同，每人每月補貼1200至1800元。目前弱勢學生已有助學金、生活助學金、緊急紓困助學金、低收入戶學生校內宿舍免費、中低收入戶學生優先校內宿舍住宿等照顧，再增加校外租金補貼，對於弱勢學生的照顧將更全面，首年可補貼3.2萬人。

朱俊彰指出，學校宿舍和校地有限，但校外資源豐沛，教育部規劃引導校內宿舍較不足的大學，積極租用校外大型民宅，把關消防與公安等，興辦學生社會住宅，已與內政部談妥，針對出租率達一定比率以上的學校，每年補助最高10％臨時空床所產生宿費收入短少之金額的一半，減輕租用民宅的資金壓力，並即時擴充校外學生社會住宅數量以嘉惠學生。

另外，教育部將補助改建及新建宿舍時的工程經費貸款利息，包括校舍改為宿舍者，最高補助100％貸款額度之利息；新建宿舍者，最高補助50％貸款額度之利息，以7億元新建宿舍經費為例，現行補助利息的本金上限為1億元，未來可補助3.5億元的利息，可望增加學校整建和新建宿舍的誘因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法