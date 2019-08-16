中小學國際教育白皮書2.0 國家認同增列為必要指標

2019-08-16 23:47

〔記者林曉雲／台北報導〕因應全球化加速及國際社會劇烈變動，教育部研擬完成「中小學國際教育白皮書2.0」草案，把「國家認同」增列為「學校本位國際教育計畫（SIEP）」的必要項目，預計從明年開始，全國各高中職及國中小近4000校，均會依照自己學校的特色推動，將有200多萬名中小學生受惠。

教育部配合「國家黃金十年計畫」，2011年首次提出「中小學國際教育白皮書」，分2個5年期程推動，以「培養具國家意識的全球公民」、「打造積極友善國際化推動環境」、「提升教育行政網絡國際行動力」為目標，但許多學校僅著重在「國際素養」、「全球競合力」、「全球責任感」3項，對於「國家認同」甚少著墨，對於要養成「具備國家意識的全球人才」恐不足，因此把「國家認同的學生學習內容」增列為必要指標項目。

教育部明年先編列1億元預算投入，到第6年增加為2.5億元，以支持各教育主管機關進行國際化人力免費培訓、認證與獎勵，並鼓勵設立教育國際化專責單位及人力。國際化專案辦公室執秘邱玉蟾指出，明年也將大幅進行中小學生國際交流與合作的法規鬆綁，推動國家課程結合國際教育，以落實新課綱素養導向學習、成立含括中央到地方所有教育主管機關的「IE聯盟」等具前瞻性的策略。

簡秘盧雲賓也說明，所謂的國家認同，是有鑑於我國國際教育交流過去都是抱持去西方取經的態度，但現在的國際交流心態應該改變，應以「平等互惠」的態度和國外交流，亦即是擁有國家認同的態度，師生要了解自己是代表台灣、代表這塊土地和外國進行教育交流，認同自己是很獨立、做的很好的國家，例如原住民學校的傳統舞蹈和音樂，就是很好的檢核指標。

學校推動國際教育的方法，可融入課程、海外參訪、國外修學旅行、增加國際溝通能力等，為達到學校國際化目標，保有各校彈性，偏鄉小學和都市學校各有特色，國際教育也不是菁英教育，會走普羅大眾路線，偏鄉學校和技職學校同是關注的對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法