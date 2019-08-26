淘汰舊幼童專用車 教育部擬年補貼6000萬元護童

2019-08-26 18:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部108學年依法啟動公私立幼兒園汰換幼童專用車，強制車輛滿10年就需屆齡淘汰，也因此因應補貼業者，以新車購價的4成為補助上限，預計每年經費需花6千萬元，要提升幼童搭車安全。

教育部國教署學生事務及校園安全組組長林良慶表示，過去幼兒園的幼童專用車由地方政府管轄，車齡超過10年就需淘汰，但該規定過去並未入法，直到107年6月8日由立法院三讀通過，才納入幼兒教育及照顧法，使強制力更高，可更加提升幼童搭車安全。

林良慶說，鑒於車輛汰換、添購新車的費用，可能對幼兒園或相關業者造成負擔，教育部也在108學年啟動「補助公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，幼兒園可向各地政府申請，符合標準的新車，每輛將補貼4成購車費用。

林良慶統計，目前全國幼童專用車約3800多輛，今年預計要汰換200多輛，以每輛30萬元估算，今年補貼就會花6千萬多元，未來10年也預計每年要汰換300到400輛，評估受惠幼童可達6萬多名，補貼計畫預計試辦3年，再視情況滾動修正。

國教署強調，公、私立幼兒園都應確保幼童專用車的車況良好，並符合車齡不得逾出廠10年的規定，將促請各地方政府持續檢查幼童專用車使用情形，並會同公路監理機關及警察機關實施路邊臨檢，督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，確保幼兒行的安全。

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