不如小黃？幼童車汰換無補助 私幼業者批評教育部

2019-02-25 15:04

〔記者林曉雲／台北報導〕交通部宣布擬補助計程車汰換、每輛35萬元，中華民國兒童教保聯合總會今天發出公開信，總會長謝子元表示，私立幼兒園的幼童車被強制規定10年汰換已經非常多年，全國幼童車也從4萬輛剩不到一萬輛，教育部遲不肯補助幼童車，對比交通部的作為，教育部把私幼業者當成次等公民。

謝子元表示，私幼業者近日人心浮動，私幼的幼童車被強制規定10年汰換，根據靖娟基金會的研究，全國的私幼幼童車，每個月至少要虧損4到7萬元，且幼童車是全國所有交通載具中最安全的，近10年來的死亡平均數都是0％。

謝子元指出，教育部遲遲不願意對幼童車的補助表態，去年幼照法通過，當時的國教署署長邱乾國曾宣稱要補助汰換，但到目前為止，教育部僅委託靖娟基金會進行研究，又把研究的門檻訂得非常高，感覺是想讓此研究做不下去。

謝子元質疑，私幼幼童車是賠錢做保障兒童安全的事，但教育部把他們當成次等公民，實在令人心寒，10年條款已經把幼童車消滅大半，市場太小，國內幼童車的車廠從原本的4家，縮減到剩1家還在苦撐，如果政府再不拿出誠意與決心處理汰換問題，等全國的幼童車都滅絕了，恐影響的是幼童的安全問題。

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