配合新課綱 教部投10億打造國中科技教室

2019-08-30 17:49

〔記者林曉雲／台北報導〕新課綱在國中小新增科技領域，特別是國中是獨立學習領域，有生活科技課和資訊科技課，教育部在107年到110年共投入10.18億元，打造和充實各公立國中生活科技教室設施設備。

教育部國教署中小學組組長武曉霞表示，生活科技課程要培養學生「做、用、想」的能力，為協助各公立國中充實生活科技教室設備，自107年度起逐年補助，至今年度已補助908間教室設置基本設備，178間教室擴充設備，滿足108學年度7年級課程使用所需，109年和110年仍將繼續編列預算，讓各公立國中均能充實生活科技教室設備以落實教學。

武曉霞進一步說明，國中學生要有動手「做」的能力，也要有使「用」工具與科技產品的能力，以及設計與批判科技之「想」的能力，因此教育部協助各公立國中充實生活科技教室設備，以及改善教室配電及防漏電設施，以滿足教學基本需求。

除了充實硬體之外，教育部為提升生活科技教學品質，師資培育及藝術教育司也陸續開設增能課程，鼓勵具有科技領域教師資格的教師進修換證，學校生活科技教師如果完成增能課程，可再申請60萬元充實擴充設備，進一步提供更豐富多元的課程。

以高雄市鳳山國中為例，該校已建置一間具備基本設備及進階擴充設備的生活科技專科教室；搭配專業的設備，讓108課綱的生活科技課程更豐富，引發學生更大的學習興趣與動手實作的意願。武曉霞強調，透過新課綱新增的生活科技課程、師資的專業增能培力、設備的建置充實，將能培養學生創造、明辨、問題解決、邏輯與運算等高層次思考的能力，期待透過工具、材料、資源、動手設計實作等，培養學生設計與創造科技工具的知能與素養，以因應科技快速發展的需求。

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