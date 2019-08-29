恁，叨一港？台啤音樂節 9/7新竹漁港登場

2019-08-29 21:52

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府與台灣菸酒公司9月7日在新竹漁人碼頭舉辦「台啤音樂節-恁，叨一港」活動，邀請魏如萱、Bii等歌手演出，除推出下酒菜系列市集、集章拿好禮活動抽總價6萬元禮品，還與5家飯店合作，推出住房優惠或免費接駁，且入住就有機會得到「恁，叨一港」限量毛巾，市長林智堅今天也邀請民眾來新竹嗨翻新竹漁港。

市長林智堅說，這是市府第一次與台灣菸酒公司合作辦活動，因台酒公司副總廖志堅是竹市前文化局長，過去4年在竹市舉辦許多藝文活動，包括仲夏藝文季、兒童藝術節及新竹味市集等活動，成功行銷推展竹市藝文活動，此次市府與台酒合作，也邀請年輕人來新竹漁港看夕陽、聽音樂、看表演、歡樂暢飲。

此外，新竹漁港這幾年的改變有目共睹，林智堅說，市府也與在地飯店業者合作，包括竹湖暐順麗緻文旅、老爺酒店、英迪格酒店、迎曦飯店、國賓飯店等5家業者，提供多項住房優惠或從飯店到漁港的免費接駁，讓旅客到新竹漁港享受2天1夜的新竹小旅行。

主辦的新竹市工策會表示，「恁，叨一港」活動是竹市與基隆市和桃園市共同合作推出的活動，每個城市都應對自己的城市有認同感，新竹漁港有打卡熱點魚鱗天梯、風箏賽場、親子沙灘，都已成功行銷城市，此次與台酒合作的「台啤音樂節」，就是希望邀請市民來海邊聽音樂、欣賞無敵海景。

台啤音樂節會邀請魏如萱、Bii、小男孩樂團、法蘭黛、原子邦妮等歌手，現場也有15攤經典下酒菜攤位，包括戲棚下炸雞、香山蚵舉壯元的現烤鮮蚵、HOME ICE綿綿冰、美味的異國料理土耳其旋轉烤肉與越泰美食，還有串燒、滷味、清涼飲品等，要提供遊客美食配海景演唱會，享受悠閒的夏日夜晚。

另「恁，叨一港」也有集章拿好禮活動，活動已從7月13日開始到9月7日，只要前往基隆市、桃園市、新竹市三縣市指定的活動地點進行集章，就可參加抽獎，包括基隆市碧砂漁港、基隆旅遊服務中心、潮境公園寄居蟹廣場、潮境海洋中心、海洋科技博物館區域探索館，和桃園市永安漁港、竹圍漁港，而9月7日在新竹漁港舉辦的活動，只要集滿3縣市共三個戳章，就可參加抽獎，當天會抽出3名頭獎，且是價值2萬元的禮品，可洽臉書「新竹市新鮮事」及電話：03-525-5201。

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