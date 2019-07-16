新竹漁港再獲1億元 改造漁民作業環境、觀海木平台

2019-07-16 16:13

［記者洪美秀／新竹報導］新竹漁港經改造後，已成為市民假日最常去的景點，市長林智堅今天說，市府將再進行西側碼頭環境的再提升工程，改善漁民的作業環境，已向漁業署爭取1億元經費，要整修碼頭下沉的路面，解決困擾漁民的排水不良及積水問題，且會拆除老舊漁貨倉庫，為市民打造新倉庫，將多出的空間新增公廁，並打造觀海木平台銜接打卡夯景魚鱗天梯。

林智堅說，新竹南寮漁港見證台灣的漁業發展，過去是漁民捕魚據點，但轉型為觀光漁港後，甚少進行大規模整修，也沒有排水系統、碼頭區道路也有多處下沉與破損，影響漁民工作環境，他上任後，已在新竹漁港投入超過13億元，進行多項建設，已讓漁港變身為竹市熱門景點。

林智堅說，上任前他承諾要將南寮漁港改造成新竹的漁人碼頭，如今已逐步實現，像魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，「連總統蔡英文來都很驚艷」；這次工程則以改善漁民的作業環境，整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面、整建修船廠空間、並新建廁所供風箏賽場遊客使用為主，完工後漁人碼頭改造計畫已達8成，待年底直銷中心工程開工，新竹漁港變身漁人碼頭的願景便可完成。

產發處表示，此次工程將計投入超過1億元改善，包含整修西碼頭道路下陷，改善排水、拆除危險漁具倉庫，並整理放廢棄漁網的網架區、整修燈塔設施、改善修船廠，給漁民更舒適的作業環境；且為提供遊客更舒適觀光環境，工程將延伸木棧道，加入植栽緩解漂砂問題，並在木棧道下方新設公廁，可供魚鱗天梯遊客前往，未來也不排除在新建的漁具貨櫃，引進餐飲服務設施，增加遊客休憩空間，預計明年中完工。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法